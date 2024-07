Η Sarah Jessica Parker, η εμβληματική Carrie Bradshaw του “Sex and the City”, επιστρέφει στη μικρή οθόνη με τον χαρακτηριστικό της ανατρεπτικό αέρα. Στα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης τρίτης σεζόν του “And Just Like That“, η αγαπημένη ηθοποιός φόρεσε ένα εκθαμβωτικό νυφικό φόρεμα. Έκλεψε τις εντυπώσεις και μας ξαναθύμισε ότι ναι, μπορούμε να τα φορέσουμε και σε άλλες περιστάσεις πέρα από τον γάμο μας!