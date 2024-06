Η Sarah Jessica Parker φόρεσε το κομμάτι-κλειδί του καλοκαιρινού στιλ

Η Sarah Jessica Parker είναι γνωστή για τα απρόβλεπτα looks της. Αλλά πόσο εύκολο είναι να διαχωρίσει κανείς το προσωπικό της στιλ από τον εμβληματικό της ρόλο στο Sex and the City; Αν και η ηθοποιός έχει παραμείνει σταθερή στις προτιμήσεις της, η στιλάτη Carrie Bradshaw έχει καταφέρει να επηρεάσει το στιλ και της ίδιας της πρωταγωνίστριας. Τελικά μήπως η Carrie και η Sarah είναι το ίδιο πρόσωπο;