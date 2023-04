Οι τρίχες στις αμασχάλες της Rachel McAdams φέρνουν στο τραπέζι τη συζήτηση για το πραγματικό body possitivity

Κάποτε θυμάμαι είχα δει ένα quote που έλεγε “i shave my legs for you” (δηλ. ξυρίζω τα πόδια μου για χάρη σου) απευθυνόμενο σε ένα ερωτικό έτερο ήμισυ. Το είχα βρει μια πραγματική απόδειξη αγάπης. Σύγχρονη, μεστή και πραγματική. Σκέφτηκα πως ναι, κι εγώ θεωρώ σημαντικό τον άντρα για τον οποίο ξυρίζω τα πόδια μου. Γιατί ένα τέτοιο βάσανο για ποιόν άλλον το περνάς αν όχι για τον σημαντικό άλλο; Επιπλέον, μια και είναι κοινή παραδοχή ότι το ωραίο και σέξι είναι το άτριχο γυναικείο σώμα (για τους άντρες λέγεται πως είναι ακριβώς το αντίθετο -όσο περισσότερη τρίχα, τόσο το καλύτερο και το πιο αρρενωπό), μια γυναίκα αποτριχώνεται για κάποιον που πραγματικά την ενδιαφέρει. Διαφορετικά δε βρίσκει το λόγο να μπει στον κόπο να πιάσει το ξυραφάκι.