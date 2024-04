Το less is more είναι η πιο ανοδική τάση της χρονιάς. Δεν το λέμε εμείς. Απλά ρίξτε μια ματιά σε μερικές πρόσφατες απονομές βραβείων, εκδηλώσεις στο κόκκινο χαλί και στις celebrities στο Instagram. Στα νύχια, ειδικά, αντί για τις μαξιμαλιστικές, υπερβολικές τάσεις επικρατούν οι φυσικές αποχρώσεις είτε σε γαλακτερούς είτε σε ροζ είτε σε μπεζ τόνους.