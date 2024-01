Consumer Reports: «Eκτεταμένη» η παρουσία πλαστικών στα τρόφιμα παρά τους κινδύνους για την υγεία

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα το 79% των δειγμάτων τροφίμων στη μελέτη της περιείχαν δισφαινόλη Α (BPA), μια άλλη χημική ουσία που βρίσκεται στο πλαστικό, και άλλες δισφαινόλες, αν και τα επίπεδα ήταν χαμηλότερα από ό,τι σε δοκιμές που έγιναν το 2009. Το Consumer Reports δήλωσε ότι κανένα από τα επίπεδα φθαλικών εστέρων που βρήκε δεν υπερέβαινε τα όρια που έχουν τεθεί από τις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Η ομάδα καταναλωτών δήλωσε ότι η επανεκτίμηση των κινδύνων των πλαστικοποιητών από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων και άλλες υπηρεσίες είναι «καθυστερημένη και απαραίτητη».

