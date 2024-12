COVID-19: Η Κίνα λέει ότι έχει μοιραστεί τις περισσότερες πληροφορίες με τη διεθνή κοινότητα

Ο Οργανισμός, που υπάγεται στα Ηνωμένα Έθνη, υπενθύμισε ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2019 το γραφείο του στην Κίνα έλαβε γνώση μιας ανακοίνωσης των υγειονομικών αρχών της Ουχάν που μιλούσαν για κρούσματα «ιογενούς πνευμονίας» στην πόλη αυτή.

Five years ago

December 30th 2024

First reports of an undiagnosed cluster of pneumonia in Wuhan reported on @ProMED_mail

I had started my first consultant job in Infectious Diseases literally days before

I read this and thought "meh- won't amount to anything" pic.twitter.com/FCx5preLxo