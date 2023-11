Eνα κοινό βακτήριο μπορεί να πυροδοτήσει την πολλαπλή σκλήρυνση-Που βρίσκεται σύμφωνα με μελέτη

Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο The Journal of Clinical Investigation, υποδεικνύουν ότι μια τοξίνη που παράγεται από ορισμένα βακτήρια C. perfringens μπορεί να είναι αυτή που υποβαθμίζει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και πυροδοτεί την φλεγμονή και την υποβάθμιση των εγκεφαλικών κυττάρων που είναι χαρακτηριστικά της πολλαπλής σκλήρυνσης.