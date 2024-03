Καρκίνος του μαστού: Ανακαλύφθηκαν οι πρωτεΐνες που ενισχύουν τα καρκινικά κύτταρα – Ελπίδα για νέες θεραπείες

Σύμφωνα με τα ευρήματα που διατυπώνονται στο περιοδικό Proceedings of the National Academy of Sciences, η μελέτη με επικεφαλής τον ερευνητή του Αντικαρκινικού Κέντρου Markey στο Ηνωμένο Βασίλειο, Yadi Wu, αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο κενό στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο καρκίνος του μαστού ενισχύει την ανοσοδιαφυγή και προσφέρει έναν νέο πιθανό στόχο για θεραπείες καρκίνου.