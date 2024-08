Νέο επιστημονικό επίτευγμα: Βιοϋλικό αναγεννά τον κατεστραμμένο χόνδρο στις αρθρώσεις

Ένα νέο βιοενεργό υλικό που αναγέννησε με επιτυχία υψηλής ποιότητας χόνδρους στα γόνατα ζώων ανέπτυξαν επιστήμονες του Πανεπιστημίου Northwestern στις ΗΠΑ. Η έρευνα δημοσιεύεται στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences».