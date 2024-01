Μια νέα θεραπεία για τη νόσο Αλτσχάιμερ έδειξε δυνατότητες στις πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους, σύμφωνα με τα ευρήματα μιας νέας μελέτης που δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine.