Ο Jonah Berger είναι καθηγητής μάρκετινγκ στη Σχολή Wharton του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και ο συγγραφέας των μπεστ σέλερ του «Magic Words: What to Say to Get Your Way».

Διαβάστε το δημοσίευμα στο oloygeia.gr