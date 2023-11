Συνέδριο: Υγεία πάνω απ' όλα - Μ. Χρυσοχοΐδης: Στα προβλήματα καλούμαστε να απαντήσουμε με μια μεγάλη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα – 2023», που διοργανώνεται για 3η συνεχή χρονιά και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, κήρυξε ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στην ομιλία του ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι πολλά έχουν αλλάξει από 2000 και μετά στον χώρο της υγείας, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του σε τρεις τομείς αυτούς της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης του προσδόκιμου ζωή και της πανδημίας της Covid-19 που όπως είπε διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο.

«Η παγκόσμια κοινωνία με πρωτοπόρα την επιστήμη νίκησε την πανδημία. Σταθήκαμε όρθιοι. Τα προβλήματα όμως παραμένουν και τα προβλήματα νοσηρότητας είναι ακόμη πιο έντονα. Βασική και πρωταρχική επιδίωξη μας είναι το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στο εθνικό σύστημα υγείας. Σκέφτομαι πως ένας φτωχός άνθρωπος με ένα σοβαρό νόσημα μπορεί να φτάσει στη θεραπεία του. Την ευθύνη που έχουμε όλοι μας για να υπηρετήσουμε αυτό τον ύψιστο στόχο. Καλούμαστε να αλλάξουμε. Στο «Υγεία πάνω απ’ όλα» καλούμαστε να απαντήσουμε με μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Όλοι μαζί, συνοδοιπόροι, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υγείας που να αξίζει σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες», ανέφερε ενώ στη συνέχεια δέχτηκε τις ερωτήσεις του εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκου Χατζηνικολάου.

Ερωτηθείς σχετικά με το όραμα του για την ανασύσταση του ΕΣΥ, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι το σύστημα υγείας δεν έχει αναθεωρηθεί και δεν έχει εκσυγχρονιστεί εδώ και δεκαετίες με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, «για να είμαστε δίκαιοι αυτό το σύστημα μπόρεσε και διαχειρίστηκε το συγκλονιστικό γεγονός της πανδημίας. Διαχειρίστηκε με γενναίο τρόπο την κατάσταση, σώζωντας ζωές, παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες. Αξίζει έπαινος στους επαγγελματίες υγείας. Το σύστημα υγείας όμως χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση», ξεκαθάρισε.

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην κατεύθυνση της πρόσβασης των ασθενών στα νοσοκομεία λέγοντας ότι υπάρχουν μεγάλες αναμονές για επεμβάσεις αλλά και ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις. «Υπάρχει μια λίστα από αιτήματα που πρέπει να ικανοποιηθούν. Πρέπει στην αυξημένη ζήτηση να δημιουργήσουμε αυξημένη προσφορά των υπηρεσιών. Πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία και την απόδοση των νοσοκομείων μας. «Κλειδί» γι αυτή την αναβάθμιση είναι η καλή διοίκηση, σωστή λειτουργία και οικονομική διαχείριση, απόδοση και αξιολόγηση των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αντιμετώπιση των σύγχρονων «πανδημιών», όπως η άνοια και τα εγκεφαλικά επεισόδια, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην οργάνωση Κέντρων Αναφοράς και Αριστείας που θα με επιστημονική επάρκεια και δικτύωση με το εξωτερικό θα καταγράφουν τις μαζικές, χρόνιες παθήσεις της εποχής μας.

Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε ως «επερχόμενη εθνική πανδημία» την άνοια, λέγοντας ότι 450.000 άνθρωποι πάσχουν απ’ αυτή. «Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για την οικογένεια και την κοινωνία. Πρέπει να χτίσουμε κέντρα αναφοράς για την άνοια, δομές για την φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στους φροντιστές και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν άνοια. Πρόκειται για τεράστια νομικό και κοινωνικό ζήτημα», σχολίασε.

Ενώ, αναφερόμενος στα εγκεφαλικά επεισόδια τόνισε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 57.000 άνθρωποι ετησίως στη χώρα μας παθαίνουν εγκεφαλικά επεισόδια, με τους 11.000 να καταλήγουν και οι υπόλοιποι να αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα. Προς την κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία 19 μονάδων αυξημένης φροντίδας ανά την επικράτεια, ενώ με απόφαση του πρωθυπουργού συστήνονται έξι βάσεις ελικοτέρων για διάσωση και αεροδιακομιδή.

Παράλληλα, κατ’ αντιστοιχία και σε ότι αφορά στο τραύμα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι οι μονάδες αναφοράς είναι σήμερα ελάχιστες και χρειάζονται και άλλες προκειμένου να σωθούν ζωές.

«Εκσυγχρονίζουμε τα τμήμα επειγόντων περιστατικών και διαμορφώνουμε 16 χώρους αναζωογόνησης και υποδοχής του τραύματος. Αυτό το στόχο έχει το νομοσχέδιο για εθνικό δίκτυο τραύματος».

Ερωτηθείς σχετικά ο υπουργός αναφέρθηκε και στην κακή εικόνα και κατάσταση που παρουσιάζουν σήμερα πολλά από τα νοσοκομεία της χώρας γεγονός που οδήγησε στην παύση ορισμένων διοικήσεων. Όπως είπε, τα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών και λιγότερο της Θεσσαλονίκης μετρούν πάνω από 50 χρόνια ζωής. Ως εκ τούτου το υπουργείο προχωρά σε μελέτες για εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγοι για 6.500 προσλήψεις εντός του 2024, επισημαίνοντας ότι ένα από τα βασικά προβλήματα του ΕΣΥ είναι η έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων. «Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα για άγονες ειδικότητες και άγονες περιοχές. Η ανάδειξη 275 νέων επίκουρων καθηγητών στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία αποτελεί την πρώτη χειροπιαστή πράξη ενάντια στο brain drain».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην εθνική φαρμακευτική πολιτική, ένα πρόβλημα που όπως είπε έχει καταστεί αιώνιο. «Έχουμε νέα καινοτόμα, ακριβά φάρμακα που μπαίνουν στην αγορά. Θεραπείες που δημιουργούν υψηλό κόστος, Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι για όλους τους Έλληνες, ανεξαιρέτως κοινωνικής ομάδας ή εισοδήματος, τα φάρμακα είναι απολύτως προσβάσιμα», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ενώ, σε ότι αφορά στην έλλειψη φαρμάκων τόνισε ότι «το πρόβλημα υφίσταται ακόμη. Στην Ελλάδα έχουμε την τύχη να διαθέτουμε μια ρωμαλέα φαρμακοβιομηχανία. Θα ενισχύσουμε περαιτέρω την ελληνική φαρμακοβιομηχανία με γενναίες, επενδυτικές ρυθμίσεις. Όλη η επιχειρηματικότητα πρέπει να στηρίζεται στη διαφάνεια και το θεμιτό κέρδος. Σύντομα ο πολίτης μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό θα μπορεί να βλέπει που υπάρχει διαθεσιμότητα στο φάρμακο που λαμβάνει έτσι ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία», κατέληξε.

Σημειώνεται ότι στο επίκεντρο του Συνεδρίου είναι η εθνική στρατηγική με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του συστήματος Υγείας. Συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς. Οι εργασίες του συνεδρίου “Υγεία πάνω απ’ όλα - 2023”, το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, γίνονται στο Divani Caravel Hotel.

Δείτε LIVE το συνέδριο: