Τριγλυκερίδια: Νέο φάρμακο μπορεί να τα μειώσει έως και 53% σε ασθενείς υψηλού κινδύνου

Τα υψηλά τριγλυκερίδια ή υπερτριγλυκεριδαιμία (υψηλά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα) αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού και οξείας παγκρεατίτιδας.

Τα τρέχοντα διαθέσιμα φάρμακα, όπως οι στατίνες, η εζετιμίμπη, οι φιμπράτες και τα συνταγογραφούμενα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, συνήθως μειώνουν τα επίπεδα τριγλυκεριδίων από κάτω του 10% έως και 40%. Αυτές οι θεραπείες βοηθούν, αλλά δεν επαρκούν για την πρόληψη καρδιαγγειακών επεισοδίων σε όλους.

Μια πειραματική θεραπεία θα μπορούσε να μειώσει περαιτέρω τα τριγλυκερίδια στο αίμα, σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές στο Brigham and Women’s Hospital. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο Ετήσιο Επιστημονικό Συνέδριο του Αμερικανικού Κολλεγίου Καρδιολογίας του 2024 και δημοσιεύτηκαν στο New England Journal of Medicine.

