«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024» - Δείτε τις εργασίες του συνεδρίου

Το συνέδριο “Υγεία πάνω απ’ όλα 2024 / It’s all about health 2024”, διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικής Ασφαλιστικής, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε για 4η συνεχή χρονιά, επικεντρώθηκε σε ζητήματα που αφορούν τη Δημόσια Υγεία, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, τις επενδύσεις στον χώρο, στον τεχνολογικό μετασχηματισμό, τις κλινικές μελέτες, αλλά και την κλιματική αλλαγή.

Στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο συνδιοργάνωσαν οι εταιρείες next is now και Dome Consulting Firm, συμμετείχαν κορυφαίοι κυβερνητικοί και κρατικοί αξιωματούχοι, μέλη της ιατρικής και πανεπιστημιακής κοινότητας, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς υγείας και στελέχη της αγοράς.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα του συνεδρίου

Δείτε το συνέδριο:

Χρυσοί χορηγοί οι ELPEN, DEMO ΑΒΕΕ Βιομηχανία Φαρμάκων, Hellenic Copper. Ασημένιοι Χορηγοί οι Eurolife FFH, NeuroOncology.gr, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΘΝΙΚΗ. Χορηγοί οι Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Bennet Βιομηχανία Φαρμάκων, NetCompany, HHG, Integris PHARMA, CORONIS, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ, DIΛERUM, UNI-PHARMA, Αναγεννηση, Siemens, Rafarm, affidea, HealthCert, Ελληνικό κέντρο Νευροχειρουργικής.

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024» - Ν. Χατζηνικολάου: Στο επίκεντρο των εργασιών του συνεδρίου θα βρεθεί η εθνική στρατηγική με στόχο την αναβάθμιση του συστήματος υγείας της χώρας μας

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Τι είπε ο Αδ. Γεωργιάδης

Συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Οι επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας και οι επιπτώσεις σε ασφαλισμένους και οικονομία

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Δευτεροβάθμια περίθαλψη και προκλήσεις

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Κλιματική αλλαγή και δημόσια υγεία-Σ. Τσιόδρας: «Η απειλή είναι δίπλα μας...»

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: «Ο τεχνολογικός μετασχηματισμός στην πρόληψη και στην περίθαλψη - Μέτρα για τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων»

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Φαρμακευτική πολιτική – Η επόμενη μέρα

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Τι είπε η Ειρήνη Αγαπηδάκη

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Πρωτοβάθμια περίθαλψη και προαγωγή υγείας του πληθυσμού

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Ψυχιατρική μεταρρύθμιση

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»: Κλινικές Μελέτες και Καινοτομία – Τα οφέλη για τον ασθενή, την υγεία και την οικονομία