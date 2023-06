4 vintage κομμάτια στα οποία αξίζει να επενδύσουμε σύμφωνα με την Carrie Bradshaw

Όταν το Sex and the City ξεκίνησε το 1998, στην γκαρνταρόμπα της Carrie Bradshaw έβρισκες μόνο βασικά κομμάτια. Κανείς δεν ήθελε να τους δανείσει επώνυμα ρούχα, όπως η ίδια αποκάλυψε σε μία της συνέντευξη και το budget της σειράς ήταν πολύ μικρό. Έτσι κάποιος… πέταξε την ιδέα για τα vintage κομμάτια. Αργότερα, το vintage στιλ έγινε γρήγορα αναπόσπαστο μέρος της εκκεντρικής της προσωπικότητας. Με το reboot And Just Like That, η Carrie συνέχισε να μαγνητίζει τα βλέμματα με τις ιδιαίτερες και προσεγμένες vintage επιλογές της, αποδεικνύοντας πως… ο παλιός είναι αλλιώς!