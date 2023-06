Υπάρχουν πολλά κομμάτια στην ντουλάπα που θεωρούνται must για το καλοκαίρι. Ένα αέρινο φλοράλ φόρεμα, άνετα σανδάλια, ένα εντυπωσιακό μαγιό και last but not least, ένα δροσερό και ευκολοφόρετο παντελόνι, που θα το φοράτε ξανά και ξανά όλο το καλοκαίρι. Στην αγορά ευτυχώς υπάρχει μία μεγάλη ποικιλία από παντελόνια σε φαρδιά και χαλαρή γραμμή αέρινα και κομψά για να δημιουργήσετε μοναδικές εμφανίσεις.