Emily In Paris: Πώς μπορεί μία 29χρονη να διατηρεί μία τόσο ακριβή γκαρνταρόμπα

Το ίδιο ερώτημα είχε προκύψει και στη σειρά Sex and the City με τον χαρακτήρα της Carrie Bradshaw, όταν όλος ο κόσμος αναρωτήθηκε το ίδιο πράγμα -πώς είναι δυνατόν μία απλή αρθρογράφος που δουλεύει ελάχιστα να μπορεί να νοικιάζει ένα αξιοπρεπές διαμέρισμα στο κέντρο της Νέας Υόρκης, να ξεφαντώνει κάθε βράδυ στα πιο in στέκια της πόλης και να μπορεί να αγοράζει πανάκριβα ρούχα σχεδιαστών; Είναι κάτι τέτοιο εφικτό ή αποτελεί «τρύπα» στο σενάριο;