Για τη φετινή χρονιά η Sportswind του Ομίλου Φάις κατέκτησε την κορυφαία διάκριση του Distributor οf the Year για τη διανομή της NEW ERA στην εγχώρια αγορά.

Κάθε χρόνο η μαμά εταιρεία NEW ERA, στο τελευταίο Sales Meeting της χρονιάς, επιλέγει τρεις χώρες που αριστεύουν σε 4 σημαντικές κατηγορίες που διαμορφώνουν τη συνολική εικόνα της διανομής του brand στην εγχώρια αγορά, αναδεικνύοντας τον Distributor of the Year.