L.B.D: Οι celebrities μας δείχνουν πώς να φορέσουμε το διαχρονικό item στις γιορτές

Off-shoulder όπως το revenge dress της Πριγκίπισσα Diana, εξώπλατο και τολμηρό όπως εκείνο της Mireille Darc στην ταινία The Tall Blond Man with One Black Shoe του 1972, νεανικό και μοντέρνο όπως το φτερωτό της Jane Birkin, το L.B.D επιβεβαιώνει την κομψότητα και την διαχρονικότητα του εδώ και πολλές δεκαετίες.