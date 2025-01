Νικητές Prix de Beaute 2024: Προϊόντα Μακιγιάζ

ENOTHTA EΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ.

Εμβληματικά προϊόντα μακιγιάζ με καινοτόμες φόρμουλες βρίσκονται ανάμεσα στους Νικητές Prix de Beauté 2024. Συγκεκριμένα, ένα ενυδατικό lip balm με βελούδινο φινίρισμα, ζουμερά lipsticks και long lasting μολύβια ματιών, ξεχώρισαν στα ετήσια βραβεία ομορφιάς Prix de Beauté στην Ενότητα Μακιγιάζ Επιλεκτικής Διανομής μαγνητίζοντας το ενδιαφέρον και κερδίζοντας μια θέση στην καρδιά του κοινού.

Xρυσό Βραβείο: YSL Beauty, Loveshine Candy Glaze Lip Gloss & Wet Shine Lipstick

O οίκος YSL Beauty λανσάρει τη νέα συλλογή μακιγιάζ χειλιών Loveshine για ένα μοναδικό λαμπερό look, ταυτίζοντας τη γυναικεία ομορφιά με τη σύγχρονη κουλτούρα της Yψηλής Ραπτικής.

Για τον διάσημο οίκο μόδας και ομορφιάς Υves Saint Laurent, κάθε στιγμή στη ζωή μιας γυναίκας πρέπει να αποπνέει αίσθηση ελευθερίας μέσα από κάθε look της. Όπως πίστευε ο ίδιος ο Yves Saint Laurent, η λάμψη συνοδεύει τις κινήσεις, μεγιστοποιώντας το φως κάθε ανθρώπου, για να μας βγάζει από τη σκιά. Σήμερα, η φυσική λάμψη πηγάζει για κάθε γυναίκα μέσα από τη συλλογή YSL Loveshine. Τα εμβληματικά προϊόντα μακιγιάζ του οίκου YSL Beauty, αναβαθμίζονται με νέες συνθέσεις και περισσότερα οφέλη περιποίησης, σε έντονα χρώματα και πολυτελείς συσκευασίες.

Το YSL Loveshine Candy Glaze, το πιο ζουμερό lip gloss σε στικ, έρχεται με «viral» αέρα και γίνεται ένα με τα χείλη, χαρίζοντας λάμψη χωρίς καθόλου κολλώδη υφή. Η λάμψη ενός gloss συνδυάζεται με τις ιδιότητες περιποίησης ενός balm σε 12 αποχρώσεις, ενισχυμένες με Υαλουρονικό Οξύ και εκχύλισμα Ροδιού για χείλη γεμάτα και ενυδατωμένα κάθε στιγμή της ημέρας. Η απολαυστική πλούσια χρωματική απόδοση με υφή gel, “κλειδώνει” την υγρασία στα χείλη για έως 24 ώρες.

Υαλουρονικό οξύ, εκχύλισμα ροδιού & έλαια

Ένα υβρίδιο κραγιόν-ελαίου με μεταξένια αίσθηση, το YSL Loveshine Wet Shine Lipstick, κυκλοφορεί σε 20 μοντέρνες ουδέτερες αποχρώσεις ευπροσάρμοστης έντασης. Προσφέρει στα χείλη το χρώμα ενός κραγιόν σε συνδυασμό με την απολαυστική αίσθηση ενός ελαίου. Είναι εμπλουτισμένο με Πολτό Σύκου (από τους κήπους του YSL στην κοινότητα Ourika) και άλλα 6 πολυτελή έλαια, για πλούσια ενυδάτωση και προστασία.

Παγκόσμια πρέσβειρα μακιγιάζ του οίκου Υves Saint Laurent και πρωταγωνίστρια στην καμπάνια της νέας συλλογής YSL Loveshine είναι η Dua Lipa, η 29χρονη Αγγλίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός που έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια σε διεθνές σύμβολο της ποπ κουλτούρας. Όπως αναφέρει ο Stephan Bezy, Διεθνής Γενικός Διευθυντής του οίκου YSL Beauty, “…η Dua φέρνει μια ηλεκτρική ενέργεια στο brand μας, εμπνέοντας τις γυναίκες όχι απλώς να φορούν μακιγιάζ, αλλά να μιλούν μέσα από αυτό, εκφράζοντας την ταυτότητα και τα πιστεύω τους”.

Aργυρό Βραβείο: Βοbbi Brown, Long-Wear Cream Liner Stick

Το νέο Long-Wear Cream Liner Stick της Βοbbi Brown αλλάζει τη φιλοσοφία του eyeliner και γίνεται λιγότερο έντονο και περισσότερο φυσικό, με έμφαση στην ακρίβεια των γραμμών και πολύ πιο εύκολη εφαρμογή.

Tο πολυτελές beauty brand παγκοσμίου φήμης Βobbi Brown δημιούργησε το νέο Long-Wear Cream Liner Stick, με το οποίο μπορείτε να κάνετε, με ένα πέρασμα, από ένα λείο και ξεκάθαρο eyeliner look μέχρι ένα απαλό smokey eye, προσαρμοσμένο στην προσωπικότητά σας. Το liner πλούσιας απόδοσης χρώματος ταιριάζει τέλεια με το best-selling Long-Wear Cream Shadow Stick, για να μετατρέψετε ένα αυστηρό και έντονο look σε ένα πιο soft και smokey αποτέλεσμα με λίγες μόνο κινήσεις. Γιατί διαφέρει; Ο ειδικός σχεδιασμός του βοηθά να δημιουργείτε με εξαιρετική ευκολία ξεκάθαρες γραμμές, ενώ η αδιάβροχη κρεμώδης σύνθεσή του, που διαρκεί έως και 24 ώρες, επιτρέπει το σβήσιμο για απαλό smokey look.

Υψηλές χρωστικές, διάρκεια & πλούσιο χρώμα

Οι πέντε ξεχωριστές αποχρώσεις με υψηλές χρωστικές χαρίζουν πλούσιο χρώμα και αναδεικνύουν κάθε look, ενώ η ενσωματωμένη ξύστρα στο πίσω μέρος του προϊόντος σάς επιτρέπει να ανανεώνετε την άκρη του liner όσο συχνά θέλετε, για απόλυτο χρώμα με διάρκεια, χωρίς φθορά, ξεθώριασμα, λιπαρότητα και θαμπάδα. Ο ιδανικός τρόπος χρήσης: Για λείο περίγραμμα, απλώστε με μικρές κινήσεις κατά μήκος του βλεφάρου, ξεκινώντας από έξω προς το εσωτερικό.

Για να δημιουργήσετε ένα αυστηρό eyeliner look, εφαρμόστε λίγο μετά την εξωτερική γωνία του ματιού και με το δάχτυλό σας τραβήξτε πολύ απαλά την άκρη του για να γίνει πιο καθαρό. Για ένα πιο απαλό eyeliner look, σβήστε την πάνω μεριά του περιγράμματος με το δάχτυλό σας ή το Smokey Eyeliner Brush. Απλώστε κι άλλη στρώση για να πετύχετε βάθος και το smokey effect που επιθυμείτε.

Xάλκινο Βραβείο: Clarins, Lip Oil Balm

Το Lip Oil Balm της Clarins είναι ένα balm από κοκτέιλ μοναδικών ελαίων, που χαρίζει θρέψη, άνεση και φυσική όψη “baby lips” ακόμη και στα πιο ευαίσθητα χείλη.

Tα lip oils είναι ένα από τα πολυδιάστατα και λειτουργικά προϊόντα μακιγιάζ για τα γυναικεία χείλη. Γνωστά για τις ενυδατικές τους ιδιότητες αλλά και για τη λάμψη που προσφέρουν με μια απλή εφαρμογή, τα έλαια χειλιών έχουν γίνει το must-have καλλυντικό των beauty addicts παγκοσμίως. Ειδικά το εμβληματικό Lip Oil Balm της Clarins είναι top προϊόν σε αυτή την κατηγορία. Τώρα, η νέα εκδοχή του ανταποκρίνεται σε μια νέα πρόκληση ως βάλσαμο χειλιών, προσφέροντας με μία κίνηση χρώμα και λάμψη που διαρκεί, μαζί με περιποίηση και προστασία του ευαίσθητου δέρματος των χειλιών.

Ισχυρό πεπτίδιο & φυτικά έλαια

Η καινοτομία πίσω από τη σύνθεση του προϊόντος είναι ένα παχύρρευστο πεπτίδιο που διεγείρει τη σύνθεση του υαλουρονικού οξέος, προσφέροντας τέλεια ενυδατωμένα, “γεμάτα” και πιο σαρκώδη χείλη. Αυτό το πεπτίδιο συνδυάζεται με ένα ισχυρό “τρίο” φυτικών ελαίων που φροντίζουν και ενυδατώνουν βαθιά τα χείλη, χαρίζοντας μοναδική άνεση και αντιοξειδωτική προστασία: έλαιο αγριοτριαντάφυλλου Sweetbriar (πλούσιο σε ωμέγα λιπαρά οξέα), λάδι jojoba και έλαιο φουντουκιού (πλούσιο σε Ω-9).

Με 96% συστατικά φυσικής προέλευσης και σε 6 φρέσκες φυσικές αποχρώσεις, το νέο Lip Oil Balm της Clarins δημιουργεί άμεσα καλλίγραμμα, σαρκώδη και πιο λεία χείλη, με διαύγεια και εξαιρετικά φυσική λάμψη. Κλινικές δοκιμές, που πραγματοποιήθηκαν μετά την εφαρμογή του προϊόντος, έδειξαν ότι προσφέρει: 100% αποδεδειγμένη αίσθηση “baby lips” αμέσως μετά την πρώτη εφαρμογή και 90% άμεση ενίσχυση του χρώματος των χειλιών. Επιπλέον, το 90% των γυναικών διαπίστωσαν άμεσα ορατή καθαρότητα και στιλπνότητα, με 20% πιο γεμάτα και σαρκώδη χείλη και +30% απαλότερα και πιο σαρκώδη χείλη έπειτα από χρήση 13 ημερών.