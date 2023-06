H νέα σειρά The Idol της ΗΒΟ από τον The Weeknd και τον δημιουργό του Euphoria, Sam Levinson, έκανε πρεμιέρα και ίσως έχετε ήδη αντιληφθεί το μέγεθος του buzz που έχει προκαλέσει. Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο ίδιος ο The Weeknd -ή αλλιώς, Abel Tesfaye όπως είναι το πραγματικό του όνομα- και η Lily Rose Depp. Eκείνος, μοναδικά ταλαντούχος εκείνη ανερχόμενη και λαμπερή, πρόκειται για ένα αναπάντεχα γοητευτικό ντουέτο.