Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American College of Cardiology έδειξε ότι ο συνδυασμός των δύο φαρμάκων είναι άκρως επικίνδυνος για τη ζωή των ασθενών.

Διαβάστε το δημοσίευμα στο oloygeia.gr