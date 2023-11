Δείτε το Συνέδριο: «Υγεία πάνω απ' όλα»

Το συνέδριο διεξήχθη για 3η συνεχή χρονιά και τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Πανελλήνιας Ενωσης Φαρμακοβιομηχανίας και της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η εθνική στρατηγική με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του συστήματος Υγείας. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς. Οι εργασίες του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ' όλα», το οποίο συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting, έγιναν στο Divani Caravel Hotel.

Μ. Χρυσοχοΐδης: Στα προβλήματα καλούμαστε να απαντήσουμε με μια μεγάλη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, κήρυξε ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Στην ομιλία του ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι πολλά έχουν αλλάξει από 2000 και μετά στον χώρο της υγείας, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του σε τρεις τομείς αυτούς της κλιματικής αλλαγής, της αύξησης του προσδόκιμου ζωή και της πανδημίας της Covid-19 που όπως είπε διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο.

«Η παγκόσμια κοινωνία με πρωτοπόρα την επιστήμη νίκησε την πανδημία. Σταθήκαμε όρθιοι. Τα προβλήματα όμως παραμένουν και τα προβλήματα νοσηρότητας είναι ακόμη πιο έντονα. Βασική και πρωταρχική επιδίωξη μας είναι το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στο εθνικό σύστημα υγείας. Σκέφτομαι πως ένας φτωχός άνθρωπος με ένα σοβαρό νόσημα μπορεί να φτάσει στη θεραπεία του. Την ευθύνη που έχουμε όλοι μας για να υπηρετήσουμε αυτό τον ύψιστο στόχο. Καλούμαστε να αλλάξουμε. Στο «Υγεία πάνω απ’ όλα» καλούμαστε να απαντήσουμε με μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Όλοι μαζί, συνοδοιπόροι, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υγείας που να αξίζει σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες», ανέφερε ενώ στη συνέχεια δέχτηκε τις ερωτήσεις του εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκου Χατζηνικολάου.

Ερωτηθείς σχετικά με το όραμα του για την ανασύσταση του ΕΣΥ, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι το σύστημα υγείας δεν έχει αναθεωρηθεί και δεν έχει εκσυγχρονιστεί εδώ και δεκαετίες με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, «για να είμαστε δίκαιοι αυτό το σύστημα μπόρεσε και διαχειρίστηκε το συγκλονιστικό γεγονός της πανδημίας. Διαχειρίστηκε με γενναίο τρόπο την κατάσταση, σώζωντας ζωές, παρέχοντας πολύτιμες υπηρεσίες. Αξίζει έπαινος στους επαγγελματίες υγείας. Το σύστημα υγείας όμως χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση», ξεκαθάρισε.

Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στην κατεύθυνση της πρόσβασης των ασθενών στα νοσοκομεία λέγοντας ότι υπάρχουν μεγάλες αναμονές για επεμβάσεις αλλά και ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις. «Υπάρχει μια λίστα από αιτήματα που πρέπει να ικανοποιηθούν. Πρέπει στην αυξημένη ζήτηση να δημιουργήσουμε αυξημένη προσφορά των υπηρεσιών. Πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία και την απόδοση των νοσοκομείων μας. «Κλειδί» γι αυτή την αναβάθμιση είναι η καλή διοίκηση, σωστή λειτουργία και οικονομική διαχείριση, απόδοση και αξιολόγηση των υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την αντιμετώπιση των σύγχρονων «πανδημιών», όπως η άνοια και τα εγκεφαλικά επεισόδια, ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στην οργάνωση Κέντρων Αναφοράς και Αριστείας που θα με επιστημονική επάρκεια και δικτύωση με το εξωτερικό θα καταγράφουν τις μαζικές, χρόνιες παθήσεις της εποχής μας.

Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε ως «επερχόμενη εθνική πανδημία» την άνοια, λέγοντας ότι 450.000 άνθρωποι πάσχουν απ’ αυτή. «Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό για την οικογένεια και την κοινωνία. Πρέπει να χτίσουμε κέντρα αναφοράς για την άνοια, δομές για την φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να δοθούν κίνητρα στους φροντιστές και να κατοχυρωθούν τα δικαιώματα των ανθρώπων που έχουν άνοια. Πρόκειται για τεράστια νομικό και κοινωνικό ζήτημα», σχολίασε.

Ενώ, αναφερόμενος στα εγκεφαλικά επεισόδια τόνισε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία 57.000 άνθρωποι ετησίως στη χώρα μας παθαίνουν εγκεφαλικά επεισόδια, με τους 11.000 να καταλήγουν και οι υπόλοιποι να αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα. Προς την κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση σχεδιάζει τη δημιουργία 19 μονάδων αυξημένης φροντίδας ανά την επικράτεια, ενώ με απόφαση του πρωθυπουργού συστήνονται έξι βάσεις ελικοτέρων για διάσωση και αεροδιακομιδή.

Παράλληλα, κατ’ αντιστοιχία και σε ότι αφορά στο τραύμα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι οι μονάδες αναφοράς είναι σήμερα ελάχιστες και χρειάζονται και άλλες προκειμένου να σωθούν ζωές.

«Εκσυγχρονίζουμε τα τμήμα επειγόντων περιστατικών και διαμορφώνουμε 16 χώρους αναζωογόνησης και υποδοχής του τραύματος. Αυτό το στόχο έχει το νομοσχέδιο για εθνικό δίκτυο τραύματος».

Ερωτηθείς σχετικά ο υπουργός αναφέρθηκε και στην κακή εικόνα και κατάσταση που παρουσιάζουν σήμερα πολλά από τα νοσοκομεία της χώρας γεγονός που οδήγησε στην παύση ορισμένων διοικήσεων. Όπως είπε, τα μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών και λιγότερο της Θεσσαλονίκης μετρούν πάνω από 50 χρόνια ζωής. Ως εκ τούτου το υπουργείο προχωρά σε μελέτες για εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης έκανε λόγοι για 6.500 προσλήψεις εντός του 2024, επισημαίνοντας ότι ένα από τα βασικά προβλήματα του ΕΣΥ είναι η έλλειψη συγκεκριμένων ειδικοτήτων. «Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Προσπαθούμε να δώσουμε κίνητρα για άγονες ειδικότητες και άγονες περιοχές. Η ανάδειξη 275 νέων επίκουρων καθηγητών στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία αποτελεί την πρώτη χειροπιαστή πράξη ενάντια στο brain drain».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην εθνική φαρμακευτική πολιτική, ένα πρόβλημα που όπως είπε έχει καταστεί αιώνιο. «Έχουμε νέα καινοτόμα, ακριβά φάρμακα που μπαίνουν στην αγορά. Θεραπείες που δημιουργούν υψηλό κόστος, Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι για όλους τους Έλληνες, ανεξαιρέτως κοινωνικής ομάδας ή εισοδήματος, τα φάρμακα είναι απολύτως προσβάσιμα», τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ενώ, σε ότι αφορά στην έλλειψη φαρμάκων τόνισε ότι «το πρόβλημα υφίσταται ακόμη. Στην Ελλάδα έχουμε την τύχη να διαθέτουμε μια ρωμαλέα φαρμακοβιομηχανία. Θα ενισχύσουμε περαιτέρω την ελληνική φαρμακοβιομηχανία με γενναίες, επενδυτικές ρυθμίσεις. Όλη η επιχειρηματικότητα πρέπει να στηρίζεται στη διαφάνεια και το θεμιτό κέρδος. Σύντομα ο πολίτης μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό θα μπορεί να βλέπει που υπάρχει διαθεσιμότητα στο φάρμακο που λαμβάνει έτσι ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία», κατέληξε.

Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή και εθνική φαρμακευτική πολιτική

Ελλείψεις φαρμάκων, φαρμακευτική δαπάνη και ευρωπαϊκή φαρμακευτική πολιτική ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου με θέμα «Υγεία πάνω απ’ όλα».

Ειδικότερα, ο Θεόδωρος Τρύφων, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Συνδιευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ELPEN, Μέλος ΔΣ Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), αναφερόμενος στο μεγάλο θέμα των ελλείψεων φαρμάκων δήλωσε ότι το θέμα είναι σύνθετο. Αρχικά πρέπει να γνωρίζουμε που υπάρχει έλλειψη και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί. Σημείωσε ότι στις χρόνιες παθήσεις φέτος είμαστε πολύ καλύτερα από πέρυσι. Επίσης έφερε ως παράδειγμα τα αντιβιοτικά για να υπογραμμίσει την βελτίωση στην αγορά φαρμάκων. Πέρση είχαμε σημαντικές ελλείψεις, η παραγωγή όμως έχει ενισχυθεί και η κατάσταση βελτιώνεται.

Σύμφωνα με τον κ. Τρύφων, η Ευρώπη κατάλαβε πλέον ότι θα έχουμε προβλήματα εάν δεν ενισχύσουμε την παραγωγή. Άρα πρέπει να δημιουργήσουμε το πλαίσιο να γυρίσει η παραγωγή και η έρευνα στην Ευρώπη κάτι που η Ελλάδα συνυπογράφει, τόνισε. Εκτίμησε ότι μέσω των επενδύσεων οι ευρωπαίοι ασθενείς θα καλύπτονται τα επόμενα χρόνια. Στη χώρα μας οι επενδύσεις στην παραγωγή φαρμάκων έχουν ενισχυθεί χρειάζονται όμως να γίνουν και άλλα, κατέληξε.

Τρύφων στο συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα»: Το clawback από μνημονιακό μέτρο έχει γίνει μόνιμο

Σχετικά με το clawback, ο κ. Τρύφων, είπε ότι έχει φτάσει το 2022 τα 2,5, το μέτρο από μνημονιακό έχει γίνει μόνιμο, ενώ έκανε λόγο και για αντισυνταγματικό μέτρο.

Η δύσκολη εξίσωση πρέπει να λυθεί, είπε, προσθέτοντας ότι οι υπερβάσεις έχουν αντίκτυπο στις εταιρίες, στις επενδύσεις και δημιουργούν και θέμα στην εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων. Η μέση τιμή συνταγής αυξήθηκε κατά 55%, είπε, σημειώνοντας ότι πρέπει να γίνει ένα πλαίσιο για τις καινοτόμες θεραπείες, και τα οικονομικά φάρμακα να παίρνουν μεγάλο μερίδιο αγοράς.

Μανωλόπουλος: Διορθωτικές παρεμβάσεις για να γνωρίζουμε τις ελλείψεις

Από την πλευρά του ο νέος πρόεδρος του ΕΟΦ, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, αναφέρθηκε στις διορθωτικές παρεμβάσεις ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τις ελλείψεις στην ελληνική αγορά. Το πρόβλημα είπε είναι πολυδιάστατο και υπάρχουν πολλά εμπόδια στην πληροφόρηση, ώστε να γνωρίζουμε τι ακριβώς σημαίνει έλλειψη. Αυτό θα λυθεί με την εφαρμογή νέας πλατφόρμας για τις ελλείψεις. Επίσης, έθεσε το θέμα των αντιγράφων φαρμάκων λέγοντας ότι πρέπει να αλλάξουμε την νοοτροπία για αυτά τα σκευάσματα.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να πρωτοπορεί στις καινοτόμες θεραπείες αλλά υπάρχουν αρκετές αγκυλώσεις, είπε ο κ. Μανωλόπουλος και αυτό έρχεται να λύσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο Νίκος Δέδες, Πρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, μίλησε για ένα πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο πρόβλημα που χρειάζεται στρατηγική ευρωπαϊκή και εθνική για να λυθεί. Όπως είπε οι ελλείψει υπάρχουν κυρίως σε φθηνά φάρμακα και εδώ χρειάζεται στοχευμένη πολιτική. Η Ελλάδα δεν υστερεί και μάλιστα έχει υπάρξει γενναιόδωρη στα καινοτόμα φάρμακα, είπε ο κ. Δέδες. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι χρειαζόμαστε μια νέα φαρμακευτική πολιτική και χρειάζεται αύξηση χρηματοδότησης, τόνισε. Σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τόνισε ότι αυτή στοχεύει στην καθολική και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στα φάρμακα.

Ο Κώστας Αθανασάκης, Οικονομολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών Υγείας & Οικονομικής Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είπε ότι η αγορά του φαρμάκου δεν είναι ομοιογενής. Το θέμα είναι ως Κράτος να μπορούμε να επιβάλλουμε περιορισμούς και ρυθμίσεις στην αγορά, ώστε να μην διαταράσσεται το σύστημα της πρόσβασης. Αν χάνουμε από την αγορά φάρμακα χαμηλού κόστους και αυτά αντικαθίσταται με ακριβότερα η φαρμακευτική δαπάνη θα αυξάνεται. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να κρατηθούν αυτά στην αγορά.

Ο Δρ. Άρης Αγγελής, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Υγείας, μίλησε για την ανάγκη πλήρους διαφάνειας και εποπτικών μηχανισμών.

Η εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου στην Ελλάδα είναι μεγάλη και οι εμπλεκόμενοι φορείς αρκετοί. Πέρα από τους παγκόσμιους λόγους για την έλλειψη φαρμάκων έχουμε και εμπορικά και οικονομικά αντικίνητρα, είπε. Πρέπει, τόνισε, να καταλάβουμε τι σημαίνει έλλειψη και σε περιπτώσεις που πραγματικά υπάρχει πρόβλημα πρέπει να δράσουμε. Αναφέρθηκε στις ενέργειες που κάνει ο ΕΟΦ για να λύσει θέματα ελλείψεων και στις κινήσεις του υπουργείου Υγείας, όπως η εφαρμογή πλατφόρμας για την δήλωση των ελλείψεων, το ψηφιακό σύστημα διακίνησης φαρμάκου.

«Ο στόχος είναι να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια νέα φαρμακευτική πολιτική στη χώρα με στόχο την άμεση και ισότιμη πρόσβαση σε καινοτόμα αποτελεσματικά φάρμακα και την αποδοτικότητα και βιωσιμότητα του συστήματος», κατέληξε ο κ. Αγγελής.

Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, Δ/νων Σύμβουλος Ομίλου εταιρειών PROFARM, Φαρμακοποιός, έκανε λόγο για αντισυνταγματική και αντιευρωπαϊκή κίνηση της Ελλάδας σχετικά με την απαγόρευση εξαγωγών φαρμάκων. Έκανε λόγο για υποεφοδιασμό αγοράς από συγκεκριμένους εταιρίες, λέγοντας ότι κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν πίεση. Σε κάποιες περιπτώσεις πρόσθεσε οι μειώσεις εισαγομένων ποσοτήτων φτάνουν μέχρι και 70%. Μίλησε για μη έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας. Κατέληξε ότι η προβλεψιμότητα είναι το κλειδί για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος του realfm 97,8, Κάτια Μακρή.

Αγαπηδάκη για αλλαγές στην ΠΦΥ: Προσέγγιση που βγάζει τους γιατρούς στην κοινότητα

Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τον προσωπικό γιατρό, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, αλλά και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μίλησε στο συνέδριο με θέμα «Υγεία πάνω απ’ όλα».

Στις νέες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα συστήματα υγείας αναφέρθηκε ξεκινώντας την ομιλία της η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Αναφερόμενη στις αλλαγές στην ΠΦΥ είπε ότι εφαρμόζεται μια νέα προσέγγιση που βγάζει τους γιατρούς στην κοινότητα. Σχετικά με τη ρύθμιση, οι αγροτικοί γιατροί να λειτουργούν ως προσωπικοί γιατροί, είπε ότι το αγροτικό σύστημα υπάρχει πάνω από 50 χρόνια στη χώρα και χρειαζόταν εκσυγχρονισμό. Με την παρέμβαση που γίνεται θα καλυφθούν όλες οι περιοχές, οι πολίτες θα έχουν έγκαιρη πρόσβαση και έγκαιρη διακομιδή στα νοσοκομεία εάν υπάρχει ανάγκη.

Όλοι οι γιατροί και επαγγελματίες υγείας στην ΠΦΥ θα εκπαιδευτούν πάνω στις νέες τεχνολογίες και θα έχουν τα εργαλεία για την εκτέλεση του έργου τους.

Οι μεταρρυθμίσεις θέλουν χρόνο για να αποδώσουν, τόνισε ακόμη και χαρακτήρισε επιτυχία ότι πέρυσι εγράφησαν στον προσωπικό γιατρό πάνω από το 50% των πολιτών.

Αγαπηδάκη: Χρειαζόμαστε το προσωπικό που επιστρέφει από το εξωτερικό

Η κυρία Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στην επιστροφή επιστημόνων από το εξωτερικό και αυτό όπως είπε θα γίνει με κίνητρα που σχεδιάζει η κυβέρνηση να δοθούν. «Το χρειαζόμαστε αυτό το προσωπικό» είπε η κ. Αγαπηδάκη και έδωσε έμφαση στην αντικείμενα που δεν έχουμε στη χώρα να καλύψουν αυτό το κενό και να εκπαιδεύσουν το προσωπικό.

Έδωσε έμφαση στην πρόληψη και ειδικά στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας, ανακοινώνοντας μάλιστα ότι θα υπάρξει και πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και σε ενήλικες. Το πρόγραμμα εντάσσεται στη δράση «Σ. Δοξιάδης» το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 20 δράσεις, όπως το πρόγραμμα «Φ. Γεννηματά» για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του μαστού.

Αναφερόμενη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είπε ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Έδωσε στοιχεία για τις παρεμβάσεις που έγιναν στην Θεσσαλία, μετά την κακοκαιρία Daniel, χαρακτηρίζοντας μάλιστα σημαντική παρακαταθήκη αυτό που έγινε εκεί σε επίπεδο πρόληψης.

Προϋπολογισμός 2024: Αύξηση περίπου 8% προβλέπεται για την Υγεία

Aύξηση περίπου 8% προβλέπεται στον προϋπολογισμό του 2024 για την Υγεία ανέφερε ο Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Αυτό σημαίνει ότι 450 εκ. ευρώ επιπλέον θα πάνε στον τομέα της Υγείας.

Ο κλάδος της υγείας είναι πολύ σημαντικός γι’ αυτό και στο ΕΣΠΑ και στο Ταμείο Ανάκαμψης δίνεται ένα μεγάλο τμήμα στην Υγεία. 2,2 δις κατευθύνονται στον κλάδο της υγείας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της υγείας , στην κτιριακή αναβάθμιση των νοσοκομείων και στον ιατοτεχνολογικό εξοπλισμό. Εκτίμησε ότι η Ελλάδα προσελκύει επενδύσεις και υπάρχουν τα εργαλεία για την στήριξή τους. Θα τηρηθεί το πρόγραμμα σταθερότητας, είπε για τα επόμενα 4 χρόνια και εκτίμησε ότι η Ελλάδα αποτελεί επενδυτικό προορισμό.

Από την πλευρά του Δημήτρης Δέμος, Διευθύνων Σύμβουλος DEMO, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), αναφέρθηκε στις επενδύσεις της φαρμακοβιομηχανίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι εργοστάσια φαρμάκων βρίσκονται σχεδόν σε όλη την επικράτεια και έρχονται επενδύσεις σε πανελλαδικό επίπεδο. Είπε ότι το 25% των συνολικών επενδύσεων του φαρμακευτικού κλάδου είναι από την DEMO. Μίλησε για καλή συγκυρία στην Ευρώπη και την Ελλάδα για την αύξηση των επενδύσεων.

Η Βασιλική Λοΐζου, Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Ανάπτυξης, έκανε λόγο για ρεκόρ επενδύσεων σημειώνοντας ότι το μέλλον διαγράφεται αισιόδοξο. Τα εργαλεία που έχουμε είναι οι στρατηγικές επενδύσεις και ο αναπτυξιακός νόμος που δίνει τα κίνητρα που χρειάζονται. Έχουν χρηματοδοτηθεί μεγάλες επενδύσεις που συνδέονται με την έρευνα και ανάπτυξη, είπε

Η Λίλιαν-Βενετία Βιλδιρίδη, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια για την προσέλκυσης επενδύσεων και αύξηση κλινικών μελετών.

Καρποδίνη: Προϋπολογισμός επενδύσεων στα 625 εκ. ευρώ

Η Θεανώ Καρποδίνη, Διοικήτρια ΕΟΠΥΥ, είπε ότι το συνολικό πρόγραμμα επενδύσεων αγγίζει τα 625 εκ. αυτών, μίλησε για ενίσχυση της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας και για τα εργαλεία που υπάρχουν για την ανάπτυξή της. Όπως είπε μπορούμε να προσελκύσουμε επενδύσεις και ειδικά στο κομμάτι των κλινικών μελετών και ανακοίνωσε ότι σχεδιάζονται και κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ευαγγελία Κοράκη, Πρόεδρος HACRO (Hellenic Association of CROs), Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος Coronis Research ΑΕ, αναφέρθηκε στο οικονομικό αποτύπωμα των κλινικών μελετών. Είπε ότι ετησίως στην Ευρώπη γίνονται 4.000 κλινικές μελέτες και το 65% χρηματοδοτείται από την φαρμακοβιομηχανία. Η Ελλάδα λαμβάνει 128 εκ ευρώ και παρατηρείται αυξητική τάση. Αν η χώρα μας πλησιάσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα αγγίξουμε τα 500 εκ ευρώ και θα ανοίξουν 23.000 θέσεις εργασίας.

Ο Δρ. Παναγιώτης Καλαφάτης, Ιδρυτής, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος, KALTEQ αναφέρθηκε στις επενδύσεις στο κομμάτι των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Μίλησε για την καταπολέμηση χρόνιων παθογενειών του συστήματος ώστε να διευκολύνεται η εισαγωγή καινοτόμων θεραπειών στην Ελλάδα.

Το συντονισμό της συζήτησης έκανε ο Αλέξανδρος Κόντης, Αρχισυντάκτης Realnews.

Σαρρηγεωργίου: Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά είναι αξιόπιστη

Τη δική του τοποθέτηση έκανε ο Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας στον Νίκο Χατζηνικολάου, Εκδότη – Διευθυντή Realnews, στο πλαίσιο του συνεδρίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνολικές δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα μειώθηκαν με την κρίση από 22,5 δις ευρώ σε 16, 7 δις το 2021-2022. Από αυτά, 5,3 δις πλήρωσε ο ΕΟΠΥΥ, 5,1 το κράτος και 700 εκ. η ασφαλιστική αγορά, δηλαδή μόνο το 15% των Ελλήνων είναι ασφαλισμένοι στην ιδιωτική ασφάλιση. Επίσης 5,5 εκ πλήρωσε ο Έλληνας από την τσέπη του.

«Το γεγονός πρέπει να μας προβληματίσει» είπε ο κ. Σαρρηγεωργίου και ανέπτυξε δύο προτάσεις του κλάδου.

Οι προτάσεις του Ασφαλιστικού Κλάδου

«Η Ευρώπη έχει κίνητρα για να ασφαλιστείς, είπε στην Ελλάδα όχι μόνο δεν έχουμε κίνητρα αλλά έχουμε αντικίνητρα, όπως αυξημένο φόρο, 15%. Πρέπει να δούμε εάν αυτός ο φόρος έχει νόημα», ανέφερε ο κ. Σαρρηγεωργίου.

Η άλλη πρόταση είναι η βοήθεια από την ασφαλιστική αγορά να βελτιώσει τις εγκαταστάσεις δημόσιων νοσοκομείων και έτσι να παρέχονται προγράμματα ώστε να ασφαλιστείς στο ιδιωτικό κομμάτι του δημόσιου τομέα.

Η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά είναι αξιόπιστη με κεφάλαια όσο και ο τζίρος της. Η μεγαλύτερη ζήτηση είναι σε προγράμματα υγείας και η Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά έχει την ικανότητα να ασφαλίσει όλους τους Έλληνες.

Το μέλλον του κλάδου της υγείας είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος, αλλά χρειάζεται να διευκολυνθεί ο Έλληνας να ασφαλιστεί συμπληρωματικά, κατέληξε.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη: Η ώρα των μεγάλων αλλαγών

«Η ώρα των μεγάλων αλλαγών είναι τώρα και έχει ξεκινήσει η αναμόρφωση του ΕΣΥ. Αυτές οι αλλαγές κινούνται σε επίπεδο, κτηριακών υποδομών, ψηφιακής μεταρρύθμισης και αλλαγών στη διοίκηση του συστήματος», ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στην ενότητα Νοσοκομειακή Περίθαλψη.

Ο κ. Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στην παρακαταθήκη που άφησε το εμβολιαστικό πρόγραμμα και τόνισε ότι χρειάζεται συντονισμένη προσπάθεια ώστε στρεβλώσεις του παρελθόντος να αλλάξουν.

Σχετικά με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είπε ότι έχουμε ένα εξειδικευμένο ιδιωτικό τομέα και είναι σε πλήρη συνεργασία με τον δημόσιο τομέα και αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί και να υπάρξουν συνέργειες προς όφελος του πολίτη.

Το δύσκολο είναι το προσωπικό, είπε. «Βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο υπάρχουν ειδικότητες κλειδιά που λείπουν από το σύστημα. Στην επαρχία παρά τις προκηρύξεις δεν υπάρχει προσέλευση και γι αυτό θα υπάρξουν κίνητρα», είπε ο κ. Θεμιστοκλέους.

«Η χώρα μας βρίσκεται στο ΜΟ της ΕΕ σε κλίνες, δεν χρειάζεται να κλείσει νοσοκομείο, χρειάζεται καλύτερη οργάνωση του συστήματος», κατέληξε.

Παγώνη: Η αναμονή στα ΤΕΠ ξεπερνά τις 6 ώρες

Από την πλευρά της η Ματίνα Παγώνη, Πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, είπε ότι οι μεγάλες αλλαγές γίνονται αφού ξεκινήσουν οι μικρές.

«Το θέμα είναι να εξυπηρετείται ο ασθενής. Η αναμονή των ασθενών σήμερα ξεπερνά τις 6 ώρες στα ΤΕΠ και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα για να λειτουργήσουν ομαλά τα νοσοκομεία. Το σύστημα χρειάζεται χρηματοδότηση και προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτών ώστε να καλυφθούν οι αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού. Στην περιφέρεια τα νοσοκομεία είναι άδεια, δεν έχουν γιατρούς», είπε η κ. Παγώνη. Χρειαζόμαστε υγειονομικό χάρτη ώστε να γνωρίζουμε, νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας και ελλείψεις ανά Περιφέρεια.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Στράντζαλης, Καθηγητής – Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής, ΕΚΠΑ, Ευαγγελισμός, αναφέρθηκε στην προσπάθεια αλλαγών για την βελτίωση των υπηρεσιών που επιχειρήθηκαν στο παρελθόν, οι οποίες όμως έμειναν στη μέση. Χρειάζεται ολοκληρωτική συνεργασία του συστήματος, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, είπε.

Ο Ανάργυρος Σουλιώτης, Γενικός Διευθυντής ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ, αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται σε πολλά νοσοκομεία για την μείωση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και μίλησε για τα προϊόντα της εταιρείας που έχουν εφαρμογή τόσο στις επιφάνειες όσο και στον αέρα και το ποσοστό της μείωσης όλων των μικροβίων ανέρχεται στο 99%.

Για τον τρόπο προμηθειών μίλησε ο Άρης Αποστόλου, Πρόεδρος Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας ότι ολοκληρώθηκαν διαγωνισμοί για το φάρμακο που λειτουργούν κεντρικά και για πρώτη φορά υπάρχουν αδιάσειστα δεδομένα για την χάραξη πολιτικής.

Ζέρδιλας – Ιατρικό Αθηνών: Οι μεγάλες αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει

Ο Παναγιώτης Στάθης, Αντιστράτηγος ε.α., Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, μίλησε για τα νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ, στα οποία έρχονται ασθενείς απ΄ όλη τη χώρα, καθώς διαθέτει εξειδικευμένα νοσοκομεία. Αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έγινε στην πανδημία και στο στοίχημα να μπορέσει το σύστημα να ανταπεξέλθει, όταν άλλα συστήματα κατέρρεαν.

Σε σχέση με την καθημερινότητα έχουμε στερήσεις, είπε όπως στα ΤΕΠ, αλλά κυρίως ο συγχρονισμός και η δυνατότητα των υποδομών θα βελτιώσουν την κατάσταση. Δύο νοσοκομεία, ο Ευαγγελισμός και το Γεννηματάς δέχονται μεγάλο όγκο ασθενών στις εφημερίες είπε και σχεδιάζεται πρόγραμμα για την βελτίωση των υπηρεσιών. Σχετικά με τα ράντζα είπε ότι η 1η ΥΠΕ δεν έχει ράντζα και αυτό οφείλεται στη συνεργασία με την ιδιωτικό τομέα.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Ζέρδιλας, Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Ιατρικό Αθηνών, ανέφερε ότι οι μεγάλες αλλαγές έχουν ήδη ξεκινήσει και στον καιρό της πανδημίας επιβεβαιώθηκε ότι ο δημόσιος και ιδιωτικός τομές μπορούν άριστα να συνεργαστούν. Οι δράσεις που τότε αναπτύχθηκαν παραμένουν ακόμη και σήμερα σε ισχύ, όπως η συν- εφημερία.

Η διεθνής στρατηγική είναι να βγάλουμε τους πολίτες από τα νοσοκομεία να δημιουργήσουμε κέντρα χρόνιων παθήσεων ανέφερε ο Αθανάσιος Λοπατατζίδης, Group Commercial Director, Affidea.

Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στον ευρύτερο τομέα της υγείας

Ο ΟΔΙΠΥ τρέχει εθνικής εμβέλειας έργα και έχει δημιουργήσει έναν πόλο έμμεσης χρηματοδότησης στο σύστημα, ανέφερε ο Βασίλης Μπαλάνης, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.).

Τη δήλωση αυτή έκανε ανοίγοντας την ενότητα Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στον ευρύτερο τομέα της υγείας, στο συνέδριο με θέμα «Η Υγεία είναι πάνω απ’ όλα», που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του ΕΚΠΑ, της ΠΕΦ και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Αναφέρθηκε στο εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και σε παρεμβάσεις που γίνονται σε νοσοκομεία και μάλιστα καταγράφεται για πρώτη φορά μείωση των λοιμώξεων σε όσα νοσοκομεία ο ΟΔΙΠΥ εφαρμόζει συγκεκριμένους δείκτες. Όπως είπε δίνεται ιδαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση προσωπικού.

Στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» το μεγαλύτερο ογκολογικό κέντρο τα Βαλκάνια

Ο Μανώλης Παπασάββας, Διοικητής Νοσοκομείων Παίδων «Η Αγία Σοφία» & «Π. & Α. Κυριακού», αναφέρθηκε στις προσπάθειες αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας και στα προγράμματα, περιορισμού των νοσοκομειακών λοιμώξεων. Το μεγαλύτερο ογκολογικό κέντρο στα Βαλκάνια λειτουργεί στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία» όπου εφαρμόζονται όλες οι νεότερες τεχνικές και θεραπείες, είπε.

Άνθρωποι, διαδικασίες και τεχνολογία, αυτά είναι τα τρία πράγματα για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του συστήματος υγείας, τόνισε ο Νίκος Μανιαδάκης, Καθηγητής Διοίκησης & Πολιτικής Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Εξήγησε τους τομείς εφαρμογής της τεχνολογίας, τονίζοντας ότι η υγεία πλέον είναι τεχνολογικά εξαρτώμενη και το στοίχημα για την Ελλάδα είναι η αξιοποίηση αυτής. Μίλησε για πρότυπα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών προς όφελος του ασθενή. Αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία.

Ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, Εκτελεστικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Δημόσιου Τομέα, Netcompany- Intrasoft, είπε ότι στην Ελλάδα λείπει η οργάνωση και εξήγησε με ποιο τρόπο μπορεί να παρακολουθείται ο ασθενής εκ του μακρόθεν. Αυτά μπορούν να ξεκινήσουν με πιλοτικά προγράμματα, ώστε να έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πρώτη πανευρωπαϊκά σε θανάτους από πολυανθεκτικά μικρόβια η Ελλάδα

Η Ευανθία Μπότσα, MD,PhD, Παιδίατρος Λοιμωξιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια Ά Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», ανέφερε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη πανευρωπαϊκά σε θανάτους από πολυανθεκτικά μικρόβια. Η τεχνολογία μας δίνει την δυνατότητα να θωρακίσουμε τους τρεις πυλώνες της λοιμωξιολογίας. Διάγνωση, πρόληψη θεραπεία, είπε, προσθέτοντας ότι το κόστος όφελος είναι υπέρ του συστήματος.

Ο Θεόδωρος Χαμακιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών, Γενικός Διευθυντής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών, ανέφερε ότι ο ιδιωτικός τομέας πρωτοπορεί σε πολλά πράγματα στον ιδιωτικό τομέα και είμαστε συνοδοιπόροι με το δημόσιο σύστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τους χώρους των νοσοκομείων , χώρους υπερ-υψηλής τεχνολογίας.

Ο Δρ. Δημήτρης Βελισσαρίου, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, Διευθυντής Ποιότητας HEALTHCERT, μίλησε για τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αξιοποίησή τους από τον τομέα της υγείας.

Συντονισμό της συζήτησης έκανε η Αιμιλία Σταθάκου, Συντάκτρια Υγείας Realnews.