Διαβήτης: Το ρόφημα 2.000 ετών με τις «θαυματουργές» ιδιότητες – 200ml αρκούν για τη μείωση του σακχάρου στο αίμα

Αν και η Κομπούχα (Kombucha) δεν είναι πολύ γνωστή, χρονολογείται 2.000 χρόνια πριν. Οι «θαυματουργές» ιδιότητες της κομπούχα έφτασαν στο δυτικό κόσμο από την Ανατολή και διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα μέσω της εμπειρικής χρήσης, καθώς δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί επιστημονικές έρευνες που να τις επιβεβαιώνουν.

Η Κομπούχα (Kombucha) είναι ένα ζυμωμένο τσάι γεμάτο με προβιοτικά, αντιοξειδωτικά και πολλά θρεπτικά συστατικά. Τα συστατικά του είναι απλά. Είναι τσάι + νερό + ζάχαρη + μια καλλιέργεια ζύμωσης που γίνεται από προηγούμενες παρτίδες και αντιπροσωπεύει τη συμβιωτική αποικία βακτηρίων και ζύμης.

