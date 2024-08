Η αμυλούχα τροφή που ρυθμίζει το σάκχαρο και μειώνει την περιφέρεια της μέσης

Οι πατάτες είναι ένα νόστιμο λαχανικό που μπορούν να το απολαύσουν όλοι, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διαβήτη.

Ωστόσο, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε υδατάνθρακες, θα πρέπει να περιοριστούν τα μεγέθη των μερίδων, να τρώγονται πάντα με τη φλούδα και να επιλέγονται ποικιλίες χαμηλού γλυκαιμικού φορτίου. Επιπλέον, είναι καλύτερο να επιλέξετε βραστές, ψητές ή στον ατμό και να αποφύγετε τηγανητές πατάτες ή πατατάκια, τα οποία έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες και ανθυγιεινά λίπη.

Μια νεότερη μελέτη καταγράφει ότι η ψητή πατάτα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μυστικό όπλο για τους ενήλικες με διαβήτη τύπου 2. Μάλιστα, η κατανάλωσή τους σχετίστηκε με απώλεια πόντων από τη μέση και τη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Η νεότερη αυτή έρευνα, με επικεφαλής τη Δρα Neda Akhavan, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Νεβάδα του Λας Βέγκας (UNLV), χρηματοδοτήθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Alliance for Potato Research and Education και δημοσιεύθηκε στο National Library of Medicine.

