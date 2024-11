LIVE το συνέδριο «Υγεία πάνω απ’ όλα 2024»-Κλιματική αλλαγή και δημόσια υγεία-Σ. Τσιόδρας: «Η απειλή είναι δίπλα μας...»

Η Κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις που έχει στη δημόσια υγεία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε ο Σωτήρης Τσιόδρας, Καθηγητής Παθολογίας - Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, Επικεφαλής Επιστήμονας, Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, στον Εκδότη-Διευθυντή της Realnews, και πρόεδρο της ΕΙΗΕΑ, Νίκο Χατζηνικολάου, στο πλαίσιο του Συνεδρίου “Υγεία Πάνω Απ΄ολα”, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.