Ποια είναι η ασθένεια που θα απειλήσει την ανθρωπότητα – Τι αποκαλύπτει επιστήμονας

Τα σενάρια που βλέπετε στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας μπορούν να βγουν αληθινά; Αυτό που βλέπετε στην επιτυχημένη σειρά The Last of Us, στην οποία πρωταγωνιστούν ο Pedro Pascal και η Bella Ramsey, θα μπορούσε να γίνει στην πραγματικότητα; Κι όμως επιστήμονας αποκαλύπτει ότι η ανθρωπότητα μπορεί να απειληθεί από μία νέα ασθένεια, σκορπίζοντας τον φόβο και την αγωνία.