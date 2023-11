Συνέδριο: Υγεία πάνω απ' όλα - Αγαπηδάκη για αλλαγές στην ΠΦΥ: Προσέγγιση που βγάζει τους γιατρούς στην κοινότητα

Για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, τον προσωπικό γιατρό, τον προσυμπτωματικό έλεγχο, αλλά και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής μίλησε στο συνέδριο με θέμα «Η Υγεία είναι πάνω απ’ όλα», που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, του ΕΚΠΑ, της ΠΕΦ και της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών, μίλησε η Ειρήνη Αγαπηδάκη.