Γ. Μπρατάκος: Η οικονομία σε φάση ωρίμανσης - Real.gr

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ οικονομία βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμη φάση μετάβασης. Υστερα από μία δεκαετία προσαρμογών, μεταρρυθμίσεων και κρίσεων, η χώρα έχει κατακτήσει μια νέα σταθερότητα.

Η άποψη του Γιάννη Μπρατάκου, προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, η διατήρηση της επενδυτικής βαθμίδας, τα ιστορικά ρεκόρ εξαγωγών και τουριστικών εσόδων, αλλά και η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων, συνθέτουν μια εικόνα αξιοπιστίας που αναγνωρίζεται διεθνώς. Η δημοσιονομική θέση της Ελλάδας είναι ισχυρότερη από ποτέ μετά το 2009, το χρέος παραμένει διαχειρίσιμο με μακρά ωρίμανση και σταθερά επιτόκια, ενώ οι ξένες άμεσες επενδύσεις και τα έργα σε ενέργεια, υποδομές και τεχνολογία δημιουργούν νέα παραγωγικά κέντρα. Αυτά είναι επιτεύγματα που αποδεικνύουν ότι η χώρα δεν είναι πια η Ελλάδα της αστάθειας, αλλά μια οικονομία που μπορεί να στηρίξει βιώσιμη ανάπτυξη.

Η πρόοδος είναι ουσιαστική, αλλά η διατήρησή της προϋποθέτει συνεχή προσπάθεια και εγρήγορση, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες ανακατατάξεις και να αντιμετωπίσει με σχέδιο τις εσωτερικές της προκλήσεις. Το διεθνές περιβάλλον εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλή ρευστότητα: γεωπολιτικές εντάσεις, αυξημένο κόστος χρήματος, υπερδιόγκωση του παγκόσμιου χρέους και αστάθεια στις αγορές. Στο εσωτερικό, οι χρόνιες αδυναμίες της παραγωγικότητας, της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, της έλλειψης δεξιοτήτων και του δημογραφικού εξακολουθούν να περιορίζουν την αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Επιπλέον, είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι η ολοκλήρωση των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης δεν θα οδηγήσει σε επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης τα επόμενα χρόνια. Απαιτείται να οικοδομήσουμε στέρεες βάσεις ανάπτυξης, ώστε η πορεία της οικονομίας να μην εξαρτάται από εξωτερικές ροές χρηματοδότησης, αλλά να στηρίζεται σε εγχώριες δυνάμεις και διαρθρωτική ανθεκτικότητα. Η απάντηση βρίσκεται στη συνέπεια, στη διορατικότητα και στην επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την παραγωγικότητα, μειώνουν τη γραφειοκρατία και στηρίζουν την καινοτομία. Χρειάζεται να εμβαθύνουμε στις πολιτικές για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να επενδύσουμε σε δεξιότητες, έρευνα και τεχνολογική ανανέωση και να δημιουργήσουμε ένα σταθερό, φιλικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Σε αυτό το πλαίσιο, απαιτείται μια νέα συμμαχία για την ανταγωνιστικότητα. Κράτος, επιχειρήσεις και κοινωνία πρέπει να κινηθούν με κοινό στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, την επένδυση στην εκπαίδευση και στην καινοτομία και την καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας και εξωστρέφειας. Η χώρα έχει τα πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες. Αυτό που χρειάζεται είναι συνέπεια και σταθερότητα στις πολιτικές που στηρίζουν την ανάπτυξη. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών παραμένει σταθερά προσηλωμένο σε αυτή την κατεύθυνση με τεκμηριωμένες προτάσεις, πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, προγράμματα κατάρτισης και στήριξη της επιχειρηματικότητας. Η Ελλάδα έχει προχωρήσει πολύ και τώρα χρειάζεται να παγιώσει και να θωρακίσει την πρόοδό της. Με σχέδιο, επιμονή και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της, μπορεί να μετατρέψει την τωρινή επιτυχία σε σταθερή πορεία ευημερίας για όλους.