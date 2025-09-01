Γ. Μπρατάκος: Προτεραιότητα ο παραγωγικός μετασχηματισμός - Real.gr

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία ακολουθεί μια θετική πορεία, παρά τις έντονες διεθνείς αναταράξεις.

Η άποψη του Γιάννη Μπρατάκου, προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Η σταθερή ανάπτυξη, η σημαντική μείωση της ανεργίας στο 7,9% το 2025, η αύξηση του κατώτατου μισθού και η ενίσχυση των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων καταδεικνύουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί.

Ωστόσο, οι βελτιώσεις αυτές δεν αρκούν για να καλύψουν το χαμένο έδαφος σε όρους παραγωγικής δυναμικής και ευημερίας. Η κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα αντιστοιχεί μόλις στο 81% του μέσου όρου της Ε.Ε. των 27, η καθαρή επενδυτική θέση της χώρας παραμένει αρνητική, ενώ το επίμονο έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αντανακλά μια οικονομία που ακόμη δυσκολεύεται να αυξήσει την παραγωγική βάση της.

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός αποτελεί πλέον εθνική προτεραιότητα, ιδίως σε συνθήκες διεθνούς αβεβαιότητας, γεωπολιτικών εντάσεων και μεταβλητότητας στις αγορές.

Η Ελλάδα έχει μπροστά της μια μοναδική ευκαιρία. Η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, η αναδιάταξη των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας και οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι μπορούν να στηρίξουν έναν συνολικό αναπροσανατολισμό.

Η ανασυγκρότηση της βιομηχανικής και της μεταποιητικής βάσης, η αξιοποίηση της αγροδιατροφής νέας γενιάς, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η ενσωμάτωση της καινοτομίας σε όλους τους τομείς αποτελούν τους κεντρικούς άξονες ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος.

Παράλληλα, η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και η ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου με σύγχρονες δεξιότητες, κατάρτιση και πολιτικές brain gain συνιστούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την επιτυχία της μετάβασης.

Καθοριστικής σημασίας είναι και η μείωση του ενεργειακού κόστους, με στοχευμένες παρεμβάσεις, όπως η ενίσχυση χρηματοδοτικών εργαλείων, η αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής με σταθερά και προβλέψιμα τιμολόγια, οι συμβάσεις PPAs, η στήριξη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και η συμμετοχή σε ενεργειακές κοινότητες.

Ο παραγωγικός μετασχηματισμός της οικονομίας απαιτεί, επίσης, φορολογική και ασφαλιστική σταθερότητα, αλλά και μείωση του διοικητικού κόστους μέσω της απλούστευσης διαδικασιών, διαλειτουργικότητας των συστημάτων και ενίσχυσης της διοικητικής αποτελεσματικότητας. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα φιλικό, προβλέψιμο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο θα μπορούν να σχεδιάζουν με ασφάλεια τις επενδύσεις τους, να αξιοποιούν τις ευκαιρίες της νέας εποχής και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικής της χώρας.

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών θεωρεί ότι η πολιτεία οφείλει να κινηθεί αποφασιστικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Η χώρα χρειάζεται ένα συνεκτικό σχέδιο που θα συνδέει την παραγωγή με την καινοτομία, την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας και την ενεργειακή πολιτική με την ανταγωνιστικότητα, καθιστώντας το κράτος επιτελικό εταίρο στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η μετάβαση σε μια οικονομία ανθεκτική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή, ικανή να δημιουργεί ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας και τη μεγάλη ευκαιρία της Ελλάδας να καθορίσει ενεργά τον ρόλο της σε έναν κόσμο που αλλάζει.