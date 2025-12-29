Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χρονιά καμπής ή συνέχισης της πίεσης το 2026 - Real.gr

Κάθε ξεκίνημα γεννά πάντα νέες ελπίδες.

Η άποψη του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Η απαρχή, ωστόσο, του 2026 βρίσκει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμέτωπες με σοβαρά προβλήματα, που σίγουρα δεν ανοίγουν διάπλατα παράθυρα αισιοδοξίας. Προβλήματα γνωστά, που ωστόσο τείνουν να διογκώνονται οδηγώντας σε αδιέξοδο μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων. Ιδιωτικό χρέος, έλλειψη ρευστότητας, ακρίβεια και αυξημένο λειτουργικό κόστος πιέζουν ασφυκτικά.

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Προϋπολογισμός του 2026, αν και διασφαλίζει δημοσιονομική ισορροπία, δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες προβλέψεις που να στηρίζουν ουσιαστικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα. Θετικά ξεχωρίζει το διευρυμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με 16,7 δισ. ευρώ (από 14,6 δισ. το 2025), που μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης. Ποιες παρεμβάσεις, όμως, θα μπορούσαν πραγματικά να επιτρέψουν στους μικρομεσαίους να αισιοδοξούν;

Ως Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών έχουμε προτείνει την επαναφορά των 120 δόσεων, ένα μέτρο που θα έδινε ουσιαστική ανάσα επιβίωσης σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα τα δημόσια ταμεία. Δεν είδαμε επίσης μια αποφασιστική παρέμβαση για την ακρίβεια, με στοχευμένα μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, την οποία έχουμε κατ’ επανάληψη ζητήσει, κρίνοντας ότι θα λειτουργήσει ανακουφιστικά τόσο για τους καταναλωτές όσο και για την αγορά συνολικά.

Και, φυσικά, μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εξακολουθούν να αποκλείονται λόγω αυστηρών τραπεζικών κριτηρίων, έλλειψης εγγυήσεων ή χαμηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2026 είναι η τελευταία χρονιά που μπορούμε να αξιοποιήσουμε ως χώρα τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πόρους πολύτιμους, που δεν φτάνουν επαρκώς στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη, με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι ανισότητες μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων.

Είναι θετικό αυτό που ακούσαμε πριν από λίγες ημέρες από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΕΑ, πως μέσω της διαπραγμάτευσης του Ταμείου Ανάκαμψης ανακατευθύνθηκαν 2 δισ. ευρώ ώστε να παραμείνουν στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Με αυτόν τον τρόπο, θα μοχλεύσουν 5-6 δισ. ευρώ σε δάνεια για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο 0,35%, διαθέσιμα μετά τη λήξη του Ταμείου το 2026.

Είναι σαφές ότι η διαχείριση των διαθέσιμων εργαλείων και πόρων θα κρίνει αν η πίεση που δέχονται οι μικρομεσαίοι θα βαρύνει ακόμη περισσότερο ή αν το 2026 θα ανοίξει νέους, πιο αισιόδοξους δρόμους. Η χρονιά αυτή μπορεί να γίνει σημείο καμπής, αρκεί οι αποφάσεις να μη μείνουν σε αναμονή.