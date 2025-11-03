Γ. Χατζηθεοδοσίου: Η ψηφιοποίηση συμβάλλει στη διαφάνεια - Real.gr

Η εφαρμογή του συστήματος IRIS αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη μακρά πορεία της χώρας μας προς την ψηφιακή εποχή.

Η άποψη του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Ενα εργαλείο που, θεωρητικά, μπορεί να απλουστεύσει συναλλαγές, να μειώσει το κόστος διαχείρισης και να περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Ωστόσο, όπως έχουμε επισημάνει επανειλημμένα, η επιτυχία κάθε νέου μέτρου δεν εξαρτάται μόνο από τις προθέσεις ή τους στόχους του, αλλά πρωτίστως από την ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών και την προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων. Η παράταση ενός μήνα που ανακοινώθηκε από το οικονομικό επιτελείο ήταν αναγκαία και ορθή, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα προθεσμία αποφασίσθηκε ύστερα από πιέσεις φορέων, μεταξύ αυτών και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν μια κίνηση που αναγνώρισε στην πράξη ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν ήταν όλες έτοιμες να ανταποκριθούν άμεσα στις απαιτήσεις του νέου συστήματος. Η πραγματικότητα είναι πως, για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το IRIS, απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες και από τις τράπεζες, καθώς και συντονισμένες τεχνικές προσαρμογές που δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Πάγια θέση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών είναι ότι οφείλουμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τα τεχνολογικά «εργαλεία» που διαθέτουμε. Κάθε βήμα προς την ψηφιοποίηση μπορεί να συμβάλει στη διαφάνεια, στη διευκόλυνση των συναλλαγών και στην ουσιαστική ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Ομως αυτό πρέπει να γίνει με σχέδιο, υποδομές και κυρίως με σεβασμό στις δυνατότητες των επιχειρήσεων.

Η εμπειρία μας με το POS είναι χαρακτηριστική. Οταν πρωτοεπιβλήθηκε η υποχρεωτική χρήση του, πολλές επιχειρήσεις κλήθηκαν να επωμιστούν ένα σημαντικό κόστος εγκατάστασης και προσαρμογής. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρούμε και τώρα με το IRIS. Η ενεργοποίηση και η λειτουργία του νέου συστήματος ενδεχομένως να απαιτούν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, από 500 έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση – ποσό που για πολλές ΜμΕ δεν είναι καθόλου αμελητέο. Η πολιτεία πρέπει να αναγνωρίσει ότι η ψηφιακή μετάβαση, όσο αναγκαία και αν είναι, συνεπάγεται ένα οικονομικό βάρος που δεν μπορούν όλοι να σηκώσουν εξίσου εύκολα. Αν πραγματικά θέλουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία εκσυγχρονισμού της αγοράς, πρέπει να δημιουργηθούν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα στήριξης που θα καλύψουν τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η παράταση, λοιπόν, δεν είναι απλώς μια «ανάσα χρόνου». Δίνει τη δυνατότητα να διορθωθούν αστοχίες, να ενισχυθούν οι υποδομές και να σχεδιαστεί ένα πλαίσιο που δεν θα αφήνει πίσω του τις μικρές επιχειρήσεις – αυτές που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Η ουσία όμως είναι ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν μπορεί να γίνει με πιέσεις, προθεσμίες και απειλές επιβολής υψηλών προστίμων. Χρειάζονται διάλογος, προετοιμασία και ουσιαστική στήριξη. Μόνο έτσι το IRIS, όπως και κάθε νέο τεχνολογικό εργαλείο, θα μπορέσει να λειτουργήσει προς όφελος όλων – επιχειρήσεων, επαγγελματιών και καταναλωτών.