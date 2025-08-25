Γ. Χατζηθεοδοσίου: Ωρα στήριξης των μικρομεσαίων - Real.gr

Λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις περιμένουν απαντήσεις σε ερωτήματα που «καίνε».

Η άποψη του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Πώς θα μειωθεί η φορολογική πίεση, πώς θα βρεθεί ρευστότητα, πώς θα αντιμετωπιστούν τα χρέη, το υψηλό ενεργειακό κόστος και το στεγαστικό;

Πίσω από τους αισιόδοξους αριθμούς και τα ρεκόρ εσόδων του κράτους, κρύβεται μια αγορά που ασφυκτιά. Η αύξηση των εισπράξεων στηρίζεται κυρίως στους έμμεσους φόρους και ιδιαίτερα στον ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, όμως, οι οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και εφορία ολοένα και συσσωρεύονται, ενώ νέες πιέσεις έρχονται από το ενεργειακό κόστος. Σε αυτό το τοπίο, η ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στερεύει επικίνδυνα.

Γι’ αυτό και η ατζέντα των παρεμβάσεων που περιμένουμε να ακούσουμε στη ΔΕΘ πρέπει να είναι σαφής και στοχευμένη, με βασικούς πυλώνες:

α): Δίκαιη φορολογία: Απαιτείται μια φορολογική πολιτική που θα σέβεται την ισονομία και τη δικαιοσύνη, με αλλαγές σε κρίσιμα σημεία. Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα είναι επιβεβλημένη, όπως και η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για έσοδα που μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Η τεκμαρτή φορολόγηση πρέπει να αντικατασταθεί από φορολόγηση βασισμένη σε πραγματικά δεδομένα. Επιπλέον, το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ πρέπει να αυξηθεί από τα 10.000 ευρώ στα 30.000 ευρώ, ώστε να μην επιβαρύνονται αδικαιολόγητα οι μικρότερες επιχειρήσεις. Τέλος, οι φορολογικές κλίμακες χρειάζονται αναπροσαρμογή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πληθωρισμό και την υποτίμηση των εισοδημάτων.

β) Ενίσχυση ρευστότητας: Απαιτούνται χρηματοδοτικά εργαλεία για μικρές επιχειρήσεις, με χαμηλά επιτόκια και λιγότερα γραφειοκρατικά εμπόδια. Η πρόσβαση σε κεφάλαια είναι το «οξυγόνο» για την επιβίωση. Παράλληλα, οι υψηλές τραπεζικές χρεώσεις πρέπει να αντιμετωπιστούν με άμεση παρέμβαση για να μειωθεί το κόστος λειτουργίας.

γ) Ρυθμίσεις οφειλών: Δεν αρκούν αποσπασματικές λύσεις. Χρειαζόμαστε έναν μηχανισμό συνολικής ρύθμισης, με ευνοϊκούς όρους και διάρκεια αποπληρωμής, που να δίνει πραγματική «δεύτερη ευκαιρία».

δ) Ενεργειακό: Το αυξημένο κόστος λειτουργίας και ιδιαίτερα το εκρηκτικό ενεργειακό κόστος έχουν επιβαρύνει σημαντικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Είναι επιτακτική η ανάγκη για άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις από την πλευρά της πολιτείας, που θα μειώσουν το ενεργειακό βάρος και θα στηρίξουν πρακτικά την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

ε) Στεγαστικό: Η επαγγελματική στέγη αποτελεί κορυφαία πρόκληση, ειδικά για όσες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν λήξεις μισθώσεων. Η αύξηση των ενοικίων επιβαρύνει τη βιωσιμότητα και δημιουργεί σοβαρές πιέσεις. Απαιτούνται μέτρα που θα προσφέρουν στήριξη και θα περιορίσουν την ανεξέλεγκτη αύξηση των ενοικίων.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ζητούν δίκαιους κανόνες και σταθερότητα. Αν η ΔΕΘ συνοδευτεί από τέτοιες αποφάσεις, θα κάνουμε ένα βήμα προς μια ανάπτυξη που δεν αφήνει κανέναν πίσω.