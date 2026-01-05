Γ. Καββαθάς: Σύμμαχος η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα - Real.gr

Το 2025 οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετώπισαν αλλεπάλληλες δυσκολίες, αποδεικνύοντας για μία ακόμη χρονιά ότι η προσαρμοστικότητά τους σε εξωγενείς παράγοντες, ακριβώς λόγω του μικρού μεγέθους τους, είναι το μεγάλο τους πλεονέκτημα.

Η άποψη του Γιώργου Καββαθά, προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας

Στην νέα χρονιά που μόλις έφτασε η πολιτεία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία, ούτε η ευρωπαϊκή, χωρίς ουσιαστική στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στο προσκήνιο των πολιτικών για το 2026, καθώς είναι η καρδιά και η ψυχή της ελληνικής οικονομίας.

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της χώρας, τις οποίες πολλές φορές η κυβέρνηση αποκαλεί «ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας», συνεχίζουν αδιάκοπα να στηρίζουν την απασχόληση και τις τοπικές αγορές. Ωστόσο, ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία δεν υπάρχει, παρά τις διαρκείς εξαγγελίες που κατά καιρούς γίνονται. Επί της ουσίας, η καθημερινότητα του μικρού επαγγελματία, εμπόρου και βιοτέχνη γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, με το κράτος να τους αντιμετωπίζει μόνο ως πηγή φορολογικών εσόδων και όχι ως συνεργάτες στην ανάπτυξη.

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη τη νέα χρονιά για ριζική αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο η πολιτεία προσεγγίζει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό πλαίσιο, καθιέρωση αφορολόγητου ορίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, με μείωση του μη μισθολογικού κόστους, περιορισμό των τραπεζικών προμηθειών στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, απλοποίηση των ρυθμίσεων οφειλών και πραγματική πρόσβαση των ΜμΕ στη χρηματοδότηση μέσα από το χρηματοπιστωτικό σύστημα και με χρηματοδοτικά εργαλεία που να απαντούν στις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η αγορά δεν χρειάζεται άλλες εξαγγελίες ή αποσπασματικά μέτρα, αλλά σταθερούς κανόνες, θεσμική συνέχεια και εμπιστοσύνη. Χρειάζεται ένα κράτος που θα σέβεται τον επαγγελματία και θα του δίνει τα εργαλεία εκείνα για να παραμείνει βιώσιμος και παραγωγικός.

Ας ελπίσουμε ότι το 2026 η κυβέρνηση θα καταλάβει επιτέλους ότι ο μικρομεσαίος επαγγελματίας δεν είναι εχθρός της ανάπτυξης, αλλά είναι η ψυχή της. Ας ελπίσουμε ότι θα αφουγκραστεί τα προβλήματα και θα συνεργαστεί με τους φορείς της αγοράς στην αναζήτηση των καλύτερων δυνατών λύσεων και ότι θα πάψει να αιφνιδιάζει με μέτρα και αποφάσεις που δεν έχουν περάσει πρώτα από το τραπέζι του διαλόγου.

Οι φορείς της αγοράς μπορούν να προσφέρουν την εμπειρία τους και την καλή τους συνεργασία. Το είδαμε άλλωστε στην Κοινωνική Συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και εθνικών κοινωνικών εταίρων για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Το έχουμε αποδείξει κάθε φορά που χρειάστηκε να βάλουμε πλάτη για το καλό της χώρας.

Ας ελπίσουμε ότι το 2026 θα είναι μια χρονιά συνεργασίας μεταξύ πολιτείας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και όχι μία ακόμα χρονιά αιφνιδιασμών. Αλλωστε, κοινός τόπος για όλους θα πρέπει να είναι το μέλλον της χώρας και η ευημερία των πολιτών της.