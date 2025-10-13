Κ. Δαμίγος: Μοχλός ανάπτυξης η τεχνική εκπαίδευση - Real.gr

Η επένδυση στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση αποτελεί τη βάση για μια οικονομία με σταθερά θεμέλια, ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας και επαγγέλματα με κύρος και προοπτική.

Η άποψη του Κωνσταντίνου Δαμίγου, προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) έχει θέσει στο επίκεντρο των δράσεών του την αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Μέσα από κοινά προγράμματα μαθητείας, πρακτικής άσκησης και εξειδικευμένης κατάρτισης δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τους νέους που επιλέγουν τα τεχνικά επαγγέλματα. Ο στόχος είναι διττός: να καλυφθούν οι μεγάλες ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό και να αποκτήσουν τα τεχνικά επαγγέλματα τη θεσμική και την κοινωνική αναγνώριση που τους αξίζει.

Σε μια εποχή που η ελληνική οικονομία μετασχηματίζεται με ταχύτητα, η ανάγκη για καταρτισμένους επαγγελματίες σε τομείς όπως η ενέργεια, η ψύξη, οι εγκαταστάσεις, η μηχανολογία και η συντήρηση είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η Σιβιτανίδειος Σχολή, με την τεχνογνωσία και την ιστορία της, σε συνεργασία με το ΒΕΑ, αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για τη δημιουργία νέων προγραμμάτων εκπαίδευσης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης παραγωγής.

Η τεχνική εκπαίδευση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως «δεύτερη επιλογή», αλλά ως ισότιμος δρόμος επαγγελματικής και κοινωνικής ανέλιξης. Οι νέοι τεχνίτες είναι αυτοί που θα στηρίξουν την πράσινη μετάβαση, την ενεργειακή αναβάθμιση και την ψηφιακή ανασυγκρότηση των επιχειρήσεων. Είναι οι επαγγελματίες που μπορούν να προσφέρουν σταθερές θέσεις εργασίας, αξιοπρεπείς αμοιβές και ουσιαστική προοπτική.

Παράλληλα, το ΒΕΑ έχει επεξεργαστεί και έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αδειοδότηση των βιοτεχνικών και των χειροτεχνικών επαγγελμάτων, σε συνεργασία με τη ΓΣΕΒΕΕ και τα άλλα δύο Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια θεσμική τομή, που θα θέσει τέλος στην πολυνομία και θα κατοχυρώσει ένα ενιαίο, διαφανές και αξιόπιστο σύστημα αδειοδότησης.

Η αδειοδότηση θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια – τίτλοι σπουδών, εμπειρία, πιστοποίηση δεξιοτήτων- και θα υλοποιείται από τα βιοτεχνικά επιμελητήρια, τα οποία διαθέτουν την τεχνογνωσία και τη θεσμική εμπειρία για να αξιολογούν δίκαια και αποτελεσματικά τους επαγγελματίες. Η δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Επαγγελματικών Αδειών και του Αριθμού Βιοτεχνικού Επαγγελματικού Μητρώου (ΑΒΕΜ) θα ενισχύσει τη διαφάνεια, θα προστατεύσει τον επαγγελματία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και θα ενδυναμώσει την εμπιστοσύνη του πολίτη.

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, με ιστορία 100 ετών συνεχούς λειτουργίας και προσφοράς, παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην υποστήριξη των ανθρώπων της παραγωγής. Εκατό χρόνια μετά την ίδρυσή του, συνεχίζει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των μικρομεσαίων, να ενισχύει τη γνώση και να προωθεί τη σύνδεση εκπαίδευσης και εργασίας.

Με συνέπεια και όραμα, το ΒΕΑ κοιτά προς το μέλλον των τεχνικών επαγγελμάτων με στόχο να τους προσδώσει τη θέση που τους αξίζει στην κοινωνία και στην οικονομία. Γιατί η ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ανθρώπους που γνωρίζουν, δημιουργούν και παράγουν. Και αυτοί είναι οι τεχνίτες της νέας εποχής.