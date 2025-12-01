Κ. Δαμίγος: Πρωτοβουλία για τα δημοτικά τέλη - Real.gr

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Αττικής βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πραγματικότητα που έχει ξεπεράσει τα όρια του ανεκτού: τις υπέρογκες και συχνά αδικαιολόγητες αυξήσεις των δημοτικών τελών.

Η άποψη του Κωνσταντίνου Δαμίγου, προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας

Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας δέχεται καθημερινά καταγγελίες από επιχειρήσεις που βλέπουν τις χρεώσεις να αυξάνονται από 35% έως και 500%, χωρίς ανάλογη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Πρόκειται για μια επιβάρυνση, που λειτουργεί αποτρεπτικά για την ανάπτυξη, πιέζει τις λειτουργικές δαπάνες, αποδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα και δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας σε έναν παραγωγικό ιστό, που ήδη δοκιμάζεται από το υψηλό ενεργειακό κόστος, τη φορολογική πίεση και τις ευρύτερες οικονομικές αβεβαιότητες.

Δεν μπορεί οι επιχειρήσεις να αποτελούν τον εύκολο μηχανισμό κάλυψης κάθε δημοσιονομικού κενού των δήμων. Το αυξημένο λειτουργικό κόστος της τοπικής αυτοδιοίκησης και το τέλος ταφής απορριμμάτων μετακυλίονται άκριτα στους επαγγελματίες. Η προσέγγιση αυτή δεν συνάδει ούτε με τις αρχές της ανταποδοτικότητας, ούτε με τον ρόλο που οφείλει να διαδραματίζει η αυτοδιοίκηση στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Είναι απαραίτητες η θεσμική συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων σε κάθε στάδιο της διαβούλευσης για την επικείμενη αύξηση των τελών, όπως και η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωσή τους, ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η ορθολογική λήψη αποφάσεων.

Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση, εμείς, ως Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, αναλαμβάνουμε μια ευρεία θεσμική πρωτοβουλία, με στόχο τη διαμόρφωση ενός δίκαιου και σταθερού πλαισίου δημοτικών χρεώσεων. Πρώτο βήμα αποτελεί η εκπόνηση αναλυτικής μελέτης για τη χαρτογράφηση των επιβαρύνσεων ανά δήμο. Παράλληλα, συντάσσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση, που θα θέτει κεντρικούς κανόνες: εθνικό πλαίσιο διαφάνειας και ελέγχου, ανώτατα ετήσια όρια αυξήσεων, υποχρεωτική αιτιολόγηση κάθε αναπροσαρμογής, σαφή κριτήρια ανταποδοτικότητας και φορολογικά κίνητρα για όσους εφαρμόζουν ορθές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωρούμε επίσης στη διοργάνωση δημόσιας διαβούλευσης, στη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής περιπτώσεων αδικαιολόγητων αυξήσεων και στη σύσταση μόνιμης επιτροπής διαβούλευσης δήμων – επιμελητηρίων, υπό την ΚΕΔΕ και την ΚΕΕΕ. Είναι αναγκαίο ο διάλογος να γίνει θεσμικός και μόνιμος, με παρακολούθηση, αξιολόγηση και δυνατότητα άμεσης παρέμβασης, όταν διαπιστώνονται στρεβλώσεις.

Ηδη έχουμε απευθυνθεί στα αρμόδια υπουργεία και στην ΚΕΔΕ ζητώντας εξορθολογισμό των υπέρογκων αυξήσεων, έλεγχο της ανταποδοτικότητας, καθορισμό ανώτατων ορίων με βάση τον πληθωρισμό και ουσιαστική συμμετοχή των εκπροσώπων των επιχειρήσεων πριν από κάθε νέα επαναχρέωση. Παράλληλα, απαιτείται εκσυγχρονισμός του τρόπου αναγραφής των τελών στους λογαριασμούς, ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου από κάθε επαγγελματία.

Το ΒΕΑ θα συνεχίσει σταθερά τις παρεμβάσεις του. Δεν αντιτιθέμεθα στις λογικές και τεκμηριωμένες αναπροσαρμογές, αλλά στην αυθαιρεσία, στην υπερβολή και στην έλλειψη λογοδοσίας. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται ένα προβλέψιμο, δίκαιο και πραγματικά ανταποδοτικό πλαίσιο δημοτικών τελών – ένα πλαίσιο που θα στηρίζει την ανάπτυξη και θα διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής οικονομίας.