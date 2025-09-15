Κ. Κόλλιας: Η αρχή έγινε - Real.gr

Το περασμένο Σάββατο έγινε η αρχή με τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης για τα μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης.

Η άποψη του Κωνσταντίνου Β. Κόλλια, προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Το μέρισμα, το οποίο δίνει η κυβέρνηση από το δημοσιονομικό πλεόνασμα που προέκυψε κυρίως μέσω της μείωσης της φοροδιαφυγής, αναμένεται να αποτελέσει σημαντική ανάσα για μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και συνταξιούχους.

Στο επίκεντρο των συγκεκριμένων αποφάσεων βρίσκεται η αντιμετώπιση των υψηλών τιμών που επιμένουν. Διότι μπορεί ο πληθωρισμός να μειώθηκε από το 3,1% τον Ιούλιο στο 2,9% τον Αύγουστο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι τιμές δεν εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά σε είδη πρώτης ανάγκης. Αλλωστε και το 2,9% σημαίνει πόσο αυξάνεται το κόστος αγοράς προϊόντων.

Οι αυξήσεις -μεταξύ άλλων 2,2% στα τρόφιμα και 3,7% στη στέγαση- δείχνουν ότι οι στρεβλώσεις εξακολουθούν να υπάρχουν στη λειτουργία της ελληνικής αγοράς, με επιπτώσεις στη διαμόρφωση των τελικών τιμών.

Αλλάζει αυτό εύκολα; Οχι, αλλά δεν είναι ανέφικτο.

Τι χρειάζεται; Περισσότερες και αμεσότερες μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία και στη δομή της οικονομίας και της αγοράς, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πλέον της διαρκούς προσπάθειας για την ενίσχυση της καταναλωτικής συνείδησης.

Πρόκειται για παρεμβάσεις, όπως οι στοχευμένοι και διαρκείς έλεγχοι στην αγορά για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας, και για μεταρρυθμίσεις για την άρση των στρεβλώσεων στη διαμόρφωση των τιμών. Περιέχει, όμως, κάποιες προτάσεις, πολύ συγκεκριμένες, οι οποίες μπορούν να απελευθερώσουν την οικονομία μας από σημαντικά βαρίδια, καθιστώντας την περισσότερο ανταγωνιστική και οδηγώντας -κατά συνέπεια- σε πτώση των τιμών, στο κομμάτι τουλάχιστον εκείνο που η πορεία τους εξαρτάται από το πώς λειτουργεί η αγορά.

Παράλληλα με αυτό, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία η περαιτέρω επιτάχυνση της μετάβασης στο νέο παραγωγικό μοντέλο… Κάτι, το οποίο και θα αποκλιμακώσει τις τιμές και θα ενισχύσει το μαξιλάρι ασφαλείας της ελληνικής οικονομίας, ώστε αυτή να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ισχυρούς ρυθμούς και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και -κατ’ επέκταση- μετά τη λήξη της επίδρασης των κονδυλίων του στην ελληνική οικονομία.

Η περαιτέρω στήριξη του πρωτογενούς και του δευτερογενούς τομέα πρέπει να αποτελεί σταθερή προτεραιότητα για την κυβέρνηση, προκειμένου να μειωθεί το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αλλά και να αποκτήσει καλύτερη επάρκεια η χώρα μας σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφιμα.

Ολα αυτά σημαίνουν υψηλότερα εισοδήματα μέσω περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, αλλά και μέσω νέων ελαφρύνσεων, με ταυτόχρονη ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, μέσω και της μείωσης των τιμών.