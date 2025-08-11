Κ. Κόλλιας: Ο μονόδρομος της καινοτομίας - Real.gr

Αφορμή για το σημερινό άρθρο είναι τα στοιχεία ερευνών που αφορούν την Ελλάδα.

Η άποψη του Κωνσταντίνου Β. Κόλλια, προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Από τη μία πλευρά τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, δεδομένου ότι -μόνο στο πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς- η συνολική αξία των συναλλαγών από συγχωνεύσεις και εξαγορές ξεπέρασε τα 3 δισ. δολάρια. Αυξήθηκε, δηλαδή, κατά 844%, παρά τη μείωση των συμφωνιών.

Γιατί συμβαίνει αυτό; Διότι, πλέον της θέσης της χώρας μας στον γεωπολιτικό χάρτη και της σταθερότητας που καταγράφεται πλέον στα δημοσιονομικά, έχει ωριμάσει σημαντικά και αυτό που αποκαλούμε επενδυτική βάση. Επίσης, διότι η ελληνική κυβέρνηση έχει λάβει ενεργά μέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση φορολογικών διαδικασιών είναι βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι επενδύσεις σε υποδομές, ιδιαίτερα στις μεταφορές και στην ενέργεια, δημιουργούν ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συνεπώς, επενδύσεις γίνονται, κεφάλαια εισρέουν, θέσεις εργασίας δημιουργούνται, επιχειρήσεις αναδιαρθρώνονται και αναπτύσσονται, προστιθέμενη αξία παράγεται για την οικονομία και -κατ’ επέκταση- τους εργαζομένους.

Πού πρέπει να επενδύσουμε ακόμα περισσότερο; Στην καινοτομία. Σύμφωνα με τον δείκτη European Innovation Scoreboard 2025 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα βρίσκεται στην κατηγορία των μετριοπαθών καινοτόμων χωρών. Η 20ή θέση για τη χώρα μας δείχνει ότι είμαστε στο 75,8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, παρά τα πολύ σημαντικά βήματα ανόδου που έχουν καταγραφεί από το 2018.

Και σε μια περίοδο όπου οι διαταραχές δεν αποτελούν μεμονωμένα φαινόμενα, αλλά έχουν γίνει το καθοριστικό χαρακτηριστικό της εποχής μας, η καινοτομία δεν είναι μια πλέον μεμονωμένη πράξη δημιουργικότητας. Είναι απαραίτητη για την πλοήγηση στις πολύπλευρες προκλήσεις ενός κόσμου σε αναστάτωση. Η κλιματική δράση, οι ισορροπημένες εμπορικές πολιτικές και οι ηθικές πρακτικές AI μπορούν να μετατρέψουν τις αναταράξεις σε ευκαιρίες. Η σύνθεση αυτών των δυνάμεων, όσο τρομακτική και αν φαίνεται, προσφέρει στους ακαδημαϊκούς και ερευνητές μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να διαμορφώσουν το μέλλον. Μέσα από συνεργασία μεταξύ κλάδων και συνεχή μάθηση μπορούμε να ξεκλειδώσουμε λύσεις που θα εξασφαλίσουν ανθεκτικότητα και ανάπτυξη μέσα στην αβεβαιότητα.

Το έργο που έχουμε μπροστά μας είναι φιλόδοξο, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις ευκαιρίες. Το ερώτημα δεν είναι αν ο κόσμος θα συνεχίσει να μεταμορφώνεται, αλλά πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα σύνθεση. Και σε αυτή την κατεύθυνση η καινοτομία είναι μονόδρομος. Ωστε να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η προστιθέμενη αξία των επενδύσεων στην ελληνική οικονομία.