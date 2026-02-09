Κ. Κόλλιας: Πληθωρισμός και εμπορικό έλλειμμα - Real.gr

Η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια εμφανίζει ανθεκτικότητα απέναντι σε αλλεπάλληλες κρίσεις.

Η άποψη του Κωνσταντίνου Β. Κόλλια, προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Ωστόσο, πίσω από τους θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης και τη δημοσιονομική σταθεροποίηση, παραμένουν δύο διαρθρωτικά προβλήματα που απαιτούν σοβαρή και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση: ο επίμονος πληθωρισμός και το -μειωμένο, αλλά επίμονο- έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς ένα παροδικό φαινόμενο εισαγόμενων πιέσεων. Παρότι οι διεθνείς τιμές ενέργειας και πρώτων υλών αποκλιμακώθηκαν σε σχέση με τα επίπεδα της προηγούμενης διετίας, το κόστος ζωής παραμένει υψηλό, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τα μεσαία και τα χαμηλότερα εισοδήματα. Οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά, στη στέγαση και στις υπηρεσίες περιορίζουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και δημιουργούν συνθήκες κοινωνικής πίεσης, τις οποίες καμία οικονομική πολιτική δεν μπορεί να αγνοεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι, τον πρώτο μήνα της φετινής χρονιάς, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι κατά 1,1% υψηλότερος από τον μέσο εναρμονισμένο δείκτη στην ευρωζώνη.

Την ίδια στιγμή, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αποκαλύπτει μια βαθύτερη αδυναμία του παραγωγικού μοντέλου μας. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να εισάγει περισσότερα αγαθά από όσα εξάγει, με αποτέλεσμα να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εξωτερικό για την κάλυψη βασικών αναγκών. Η ενεργειακή εξάρτηση, η περιορισμένη μεταποίηση και η χαμηλή προστιθέμενη αξία μεγάλου μέρους των εξαγωγών μας επιδεινώνουν αυτή τη συνθήκη.

Αυτές οι δύο εξελίξεις δεν είναι ανεξάρτητες. Ενα διαρθρωτικά ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο τροφοδοτεί πληθωριστικές πιέσεις, καθώς η αύξηση του κόστους των εισαγωγών μετακυλίεται στις τελικές τιμές. Αντίστοιχα, ο υψηλός πληθωρισμός αποδυναμώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, δυσχεραίνοντας την εξαγωγική προσπάθεια.

Η απάντηση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική. Απαιτείται ένα συνεκτικό σχέδιο που θα ενισχύει την εγχώρια παραγωγή, θα στηρίζει τις επενδύσεις στη βιομηχανία, στην αγροδιατροφή και στην καινοτομία και θα δημιουργεί συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά. Παράλληλα, η ενίσχυση των εισοδημάτων πρέπει να συνδέεται με την αύξηση της παραγωγικότητας, ώστε να μην αναπαράγονται πληθωριστικοί κύκλοι.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος θεωρεί ότι η αντιμετώπιση του πληθωρισμού και του εμπορικού ελλείμματος αποτελεί εθνική υπόθεση. Με τεκμηριωμένες πολιτικές επιλογές, κοινωνικό διάλογο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό η ελληνική οικονομία μπορεί να περάσει από την ανθεκτικότητα στη βιώσιμη ευημερία.

Απαιτείται, δηλαδή, η μέγιστη δυνατή επίσπευση για το πέρασμα της ελληνικής οικονομίας στο νέο παραγωγικό μοντέλο.