Κ. Κόλλιας: Προϋπολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης - Real.gr

Το 2025 βαδίζει στο τέλος του με δύο χαρακτηριστικά: Τις πολλές πηγές διαταραχών (γεωπολιτικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών) σε παγκόσμιο επίπεδο, από τη μία πλευρά, και το περιβάλλον πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ελλάδα, από την άλλη.

Η άποψη του Κωνσταντίνου Β. Κόλλια, προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Παρά την αβεβαιότητα στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον, η ελληνική οικονομία αποδεικνύεται ιδιαιτέρως ανθεκτική, παραμένοντας πιστή στις δημοσιονομικές της δεσμεύσεις και συνεχίζοντας τις διαρθρωτικές της μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα, μάλιστα, με τις τελευταίες εκτιμήσεις του κρατικού Προϋπολογισμού, ο ρυθμός ανάπτυξης εκτιμάται σε 2,2% το 2025 και σε 2,4% το 2026, περίπου διπλάσιος του μέσου όρου της ευρωζώνης, με βάση τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 5,7% το 2025 και 10,2% το 2026, ενώ το ποσοστό ανεργίας έχει υποχωρήσει σε μονοψήφιο αριθμό και εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 8,6% το 2026. Τέλος, ο λόγος του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης προς το ΑΕΠ συνεχίζει την καθοδική του πορεία και αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα κάτω του 140% του ΑΕΠ στο τέλος του 2026.

Το επόμενο έτος σηματοδοτεί την εδραίωση συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, παρά την αστάθεια από εξωγενείς παράγοντες. Οι επενδύσεις αναμένεται να συνεχίσουν να αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, ως αποτέλεσμα των φορολογικών μεταρρυθμίσεων, της απορρόφησης των ευρωπαϊκών πόρων και του ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η ραγδαία αύξηση των επενδύσεων, σε πρωτοφανή επίπεδα για την ελληνική οικονομία, έχει οδηγήσει σε συνεχιζόμενη συρρίκνωση το επενδυτικό κενό της Ελλάδας σε σχέση με αυτό της ευρωζώνης.

Επιπροσθέτως, οι πρόσφατες δημοσιονομικές παρεμβάσεις, συνολικού ύψους 1,76 δισ. ευρώ για το 2026 ενισχύουν το εισόδημα της πλειοψηφίας των πολιτών, η απασχόληση συνεχίζει την ανοδική της πορεία, ενώ ο πληθωρισμός βρίσκεται σε πορεία εξομάλυνσης. Αξίζει, επίσης, να επισημανθεί ότι προβλέπεται συνολικά να δαπανηθούν μέσω του

Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), πόροι συνολικού ύψους 16,7 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 6,4% του ΑΕΠ της χώρας.

Παρά τη θετική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού. Οι κίνδυνοι, τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς, παραμένουν με κυριότερες πηγές αβεβαιότητας τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα από τις γεωπολιτικές διαταραχές, την ενεργειακή αστάθεια, κ.ά.

Συνεπώς, οι διαταραχές στην παγκόσμια οικονομία θα συνεχίσουν να χτυπούν την πόρτα της χώρας μας. Με συστηματική προσπάθεια, υπεύθυνη δημοσιονομική διαχείριση και αξιοποίηση της εμπειρίας των προηγούμενων χρόνων έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να υπερβαίνουμε τις προκλήσεις και να διατηρήσουμε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα έτη.