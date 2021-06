Κέλλυ Ι. Σταμούλη: Μουζουράκης vs. Κόκλα

της Κέλλυς Ι. Σταμούλη*

Λίγο πριν αρχίσει η παράσταση και οι θεατές, οι τυχεροί θεατές (!), είμαστε ήδη καρφωμένοι στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Για δύο ώρες θα απολαύσουμε τους Ιππείς του Αριστοφάνη. Το σκηνοθετικό στίγμα του Κωνσταντίνου Ρήγου έχει ήδη διαποτίσει την περιρρέουσα ατμόσφαιρα του εμβληματικού μνημείου, με το Χορό να αυτοσχεδιάζει σ΄ένα εκθαμβωτικό γυμναστικό δρώμενο επί σκηνής.

Πάνω σε μία Chesterfield πολυθρόνα απολαμβάνουμε τις κινησιολογικές, σχεδόν ακροβατικές, ικανότητες της Στεφανίας Γουλιώτη. Λίγο αργότερα, η ίδια, θα μας πάρει την ανάσα, προσφέροντάς μας μία τραγωδία μέσα στην κωμωδία, έναν εκθαμβωτικό μονόλογο-απεύθυνση προς την Θεά Αθηνά και εν γένει στους Θεούς. Την υπαρξιακή αγωνία της θα συνοδεύσει με τις απροκάλυπτα μαγικές φωνητικές του εναλλαγές ο Κωνσταντίνος Μπιμπής. Ομολογώ ότι τον Μπιμπή τον απήλαυσα για πρώτη φορά εδώ στους Ιππείς και ήδη προσβλέπω στην επόμενη παράσταση που θα πρωταγωνιστήσει. Τελικά το θέατρο έχει πάντα εκπλήξεις, αποκαλύψεις, όμορφες οδύνες και συγκινήσεις...

Σκάει μύτη η θρυλική Persona του Πάνου Μουζουράκη. Τι να λέμε τώρα… Ο σπινθήρας, αναμφίβολα, έχει κατακλύσει το καλλιτεχνικό DNA του ηθοποιού. Ο Μουζουράκης έχει κάνει ιδιότυπη επιστήμη την Commedia dell’ Arte, η οποία αποτυπώνεται άρτια επάνω του, τόσο από την πολυθρόνα του Voice όσο και στο απαιτητικό σανίδι της Επιδαύρου. Ο αριστοφανικός μονόλογος του Δημοσθένη, made by Mouzourakis, μεταλλάσσεται σε ένα απογειωτικό σύγχρονο hip hop κομμάτι, αποδεικνύοντας τόσο τη διαχρονικότητα του έργου, όσο και το μουσικό μέγεθος του αγαπημένου έλληνα τραγουδοποιού.

Το highlight της παραστάσεως πιστώνεται στον Κώστα Κόκλα. Ενας ηθοποιός κατ΄εξοχήν οικείος στο Πανελλήνιο, κατορθώνει με την εμβληματική του εμφάνιση, να μας κάνει να ξανασυστηθούμε με το δημοφιλές του επίθετο. Η βελούδινη και εκρηκτική ερμηνεία του, μας υπογραμμίζει το συζευκτικό πόλο των παλαιοχρονολογημένων και μεταχρονολογημένων στοιχείων της παραστάσεως. Η φωνητική του δε κυριαρχία δεν χρήζει καν του ακουστικού θαύματος του αρχαίου Θεάτρου. Διαχέεται στο κοίλον και γίνεται ένα με την εκστατική διάθεση των θεατών, την οποία και ανταποδώσαμε στον υπέρταλαντούχο ηθοποιό με την κάθετη προσήλωση και το ηχηρό μας χειροκρότημα.

Ο Στέλιος Ιακωβίδης τώρα, ως “Δήμος” απεδείχθη θεατρικά το απόλυτο μήλον της έριδος και κατόρθωσε να μας υπενθυμίσει μία σύγχρονη προεκλογική περίοδο “Γάμος αλά Ελληνικά”.

Αξιολογότατη και η ερμηνεία του Κωνσταντίνου Πλεμμένου, σε ένα εύστοχο και απαιτητικό ερμηνευτικά πινγκ πονγκ με τον Μουζουράκη.

Last but not least η ερμηνεία του Κωνσταντίνου Αβαρικιώτη. Ο έμπειρος ηθοποιός καταδυκνείει τον άρτιο θεατρικά αντίποδα του Κόκλα, που αμφότεροι στοχεύουν στην πολυπόθητη επικράτηση στο Δήμο.

Αξέχαστο και το ερμηνευτικό στιγμιότυπο του Αντώνη Σταμόπουλου, σε μία εξαίσια μετάλλαξη σε άλογο που χλυμινδρίζει, σαν το δαίμονα που ελλοχεύει να αφοπλίσει τον θνητό.

Εικάζω ότι ο Ρήγος σκηνοθετεί με έντονη δημοκρατική διάθεση έναντι των ηθοποιών, στους οποίους επιτρέπει καθηλωτικούς αυτοσχεδιασμούς, κάτι που εντέλει είναι και το ζητούμενο αλλά και ο πυρήνας του ταλέντου στον ηθοποιό. Ακόμη, με μαεστρία o συγκεκριμένος σκηνοθέτης προτάσσει την πεμπτουσία του μηνύματος του έργου, το διαχρονικό σαράκι του Έλληνα, τα ταπεινά, δηλαδή, πολλές φορές κίνητρα των ασκούντων την εξουσία.

Εξάλλου, ο σοφά “σμιλεμένος" Χορός πρωτοτυπεί a priori, εν είδη οικοδεσπότη, και μας προϊδεάζει για την οπτασία που θα ακολουθήσει. Κορμιά ευλύγιστα και ρωμαλέα με έντονη θεατρική οντότητα καθιστούν εμφανές ότι ηθοποιός σημαίνει, καθημερινή και επίπονη, αυτοπειθαρχία, προκειμένου εμείς να απολαύσουμε την εκλεκτική παράσταση. Τα εύσημα λοιπόν στους αεικίνητους Καλλισθενικούς αθλητές-ηθοποιούς του Χορού.

Και επειδή τώρα που γράφω αυτές τις αράδες βρίσκομαι στην ξακουστή “Μουριά” το υπέροχο αυτό ξενοδοχείο της Παλαιάς Επιδαύρου, σας αφήνω για να δροσιστώ στον όμορφο κολπίσκο, και μετά να γευτώ τα παραδοσιακά πιάτα της ομώνυμης Ταβέρνας. Η κυρίαρχος της “Μουριάς", η Δήμητρα, είναι οπωσδήποτε μία ακόμη πρωταγωνίστρια του καλλιτεχνικού τριημέρου.

Υ.Γ. Κύριε Νταλάρα πρέπει οπωσδήποτε να δείτε την παράσταση!

*Η Κέλλυ Σταμούλη, είναι Δικηγόρος. Σπούδασε Νομικά και Θέατρο στην Αθήνα, τις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο.