Κέλλυ Σταμούλη: «Ο Προμηθέας Δεσμώτης του Μπινιάρη. Ύμνος στην τελειότητα ή τέρψη οφθαλμών;»

Κριτική παράστασης.

της Κέλλυς Σταμούλη* - Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Στην Γκουέρνικα ο Πικάσο επιφυλλάσσει τον κορυφαίο ρόλο στο μαινόμενο πληγωμένο άλογο. Το άλογο-σύμβολο, αν και βάναυσα χτυπημένο, ανθίσταται σθεναρά σε μία επική εικαστική απεικόνιση της φρίκης, που ενίοτε καταλαμβάνει τη φύση και τον άνθρωπο. Ο Άρης Μπινιάρης αξιοποιεί με τον ίδιο εμβληματικό τρόπο τον καταλυτικό Γιάννη Στάνκογλου προσδίδοντάς του τη γεωμετρική θεατρική υπόσταση, που αναλογεί στον χαρισματικό Έλληνα ηθοποιό. Κι αν δεχθούμε ότι ο Πικάσο εσκεμμένα ενεπνεύσθη από το άλογο του Παρθενώνα, για να μας παραδώσει το αξεπέραστο σε ένταση, έκφραση και σχήμα άλογο της Γκουέρνικα, τότε θα δεχθούμε και το γεγονός ότι ο Μπινιάρης εσκεμμένα επέλεξε τον ηθοποιό με την τραχιά κορμοστασιά, το «δουλεμένο» δέρμα, το ατίθασο, σχεδόν παραβατικό βλέμμα, το εκστατικό ταλέντο και το αναρχικό εκτόπισμα για να μας παραδώσει έναν Στάνκογλου όπως δεν τον έχουμε δει ποτέ. Σμιλεμένο δια χειρός Μπινιάρη.

Ο Γιάννης Στάνκογλου ενσαρκώνοντας τον Προμηθέα υπερβαίνει εαυτόν. Αγγίζει, μεσούσης της ερμηνείας του το θαύμα, κατακερματίζοντας νοητά, σε πολλαπλά κρεσέντο, την σπαρακτική του κραυγή, διατηρώντας το θυμικό του θεατή σε μία ακροβατική παλινωδία μεταξύ μέθεξης και νιρβάνας.

Η απεύθυνση του Προμηθέα προς την Ιώ, όταν προφητεύει το μέλλον της, αποτελεί μία σκηνή αξεπέραστου θεατρικού γίγνεσθαι. Σε μία απόλυτη σωματική κυριαρχία, ο Στάνκογλου μεταλλάσσει το κορμί του σε ενεργειακό αγωγό μεταλαμπαδεύοντας με τον τρόπο αυτόν τα υπαρξιακά-οντολογικά ζητήματα που θέτει ο Αισχύλος. Ετσι πετυχαίνει το ακατόρθωτο. Μεταγγίζει τα μηνύματα δια των σιωπών του, δυνάμει του σώματος, όχι δια των λέξεων, αποδεικνύοντάς μας ότι ο λόγος οφείλει να έπεται των πράξεων.

Η διδαχή του Θεόδωρου Τερζόπουλου στο απώτερο παρελθόν του ηθοποιού, έχει καταφανώς στιγματίσει τον Στάνκογλου, ο οποίος, εξ απαλών ονύχων της καριέρας του, θήτευσε δίπλα στον απόλυτο θεατράνθρωπο. Αίνιγμα αποτελεί η στιβαρότητα της αναπνοής του Στάνκογλου, που επί μιάμιση ώρα ίπταται, αν και αλυσοδεμένος πάνω στο βράχο. Οι αναπνοές του Στάνκογλου δείχνουν να ξεπερνούν το ανθρωπίνως δυνατό, καθώς είναι ανεξάντλητες μέχρι και την εκφορά της τελευταίας συλλαβής μέσα στους μακροσκελείς μονολόγους του.

Εμφατικός στην κίνησή του ο Κωνσταντίνος Γεωργαλής (Βία), ο οποίος αναμφισβήτητα θα μας απασχολήσει με τις ερμηνείες του στο μέλλον. Με αριστοτεχνική δεξιότητα δαμάζει τον κινούμενο στα τέσσερα θηριώδη Προμηθέα κατά την είσοδό του στην Ορχήστρα, παραδίδοντάς μας τη Βία, σε μία οξύμωρη κίνηση με κανόνες βουβού κινηματογράφου. Ο Γεωργαλής ξεκάθαρα αιχμαλωτίζει το βλέμμα του θεατή τόσο με τη δεινή σωματικότητά του, όσο και με την πολλά υποσχόμενη ειρωνική ματιά του προς το κοινό .

Ο Δαυίδ Μαλτέζε (Ήφαιστος), παρά το «τετράγωνο» του σώματός του πετυχαίνει να μας προσφέρει μία κορυφαία ερμηνευτικά στιγμή τόσο ουσιαστικά όσο και μεταφορικά. Μόλις έχει εξετελέσει το φριχτό καθήκον του προς τον Δία, αλυσοδένοντας τον Προμηθέα στον Καύκασο, αιωρούμενος σχεδόν πάνω σε μία σκάλα. Ο έμπειρος ηθοποιός Μαλτέζε, στρέφοντας το κεφάλι του προς το κοινό κοινοποιεί τα καθέκαστα με λόγο μεστό, καρφώνοντας ουσιαστικά τις λέξεις με μοναδικές σιωπές ανάμεσα στις συλλαβές του.

Ο Αλέκος Συσσοβίτης (Ωκεανός), βιώνει θεατρικά την κορυφαία του στιγμή. Εχοντας διανύσει αρκετά χιλιόμετρα στο παρελθόν, στον Προμηθέα φτάνει στον προορισμό του πιο ώριμος από ποτέ, με πλήρη ενσυναίσθηση σώματος και λόγου, σε μία αξιοθαύμαστη ερμηνεία κάθετη αλλά και ρομαντική μαζί. Η σύγκριση της φιγούρας του Ωκεανού με τον θρυλικό Joker είναι αναπόφευκτη.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης (Ερμής) χρησιμοποιεί έναν κυνικό σωματικό λόγο χτίζοντας το «ελεύθερο» δουλόφρον προφίλ του Θεού Ερμή. Ο Παπαζήσης πετυχαίνει να σωματοποιήσει το σαρκαστικό στίγμα του Ερμή με κορύφωση στην ερμηνεία του τη στιγμή που προσεγγίζει το κοίλον, ρίχνοντας τις λέξεις κυριολεκτικά επάνω μας και χωρίς ίχνος φόβου ή αιδούς μας προετοιμάζει για τα δεινά, που θα υποστεί ο Προμηθέας. Ο Παπαζήσης με έναν τρόπο δημιουργεί μία επίπλαστη αντίσταση στο χώρο και το χρόνο αποδίδοντας τα μέγιστα στη διαγώνιο κίνηση που έχει επιλέξει γι αυτόν ο Μπινιάρης. Δημιουργεί ουσιαστικά μία 3D περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τοποθετώντας στο επίκεντρό της το σώμα του. Με τον τρόπο αυτόν εγκαθιστά ευφυώς έναν δικό του θεατρικό χρόνο μέσα στην τραγωδία με οξείς και αστραπιαίους κανόνες αμερικάνικου κινηματογράφου.

Η Ηρώ Μπέζου (Ιώ) συνιστά ξεκάθαρα μία ουτοπική καινοτομία στην μέχρι σήμερα ερμηνεία της ερωμένης του Δία. Ο Μπινιάρης εκμεταλλεύεται στο έπακρον την υποκριτική δεινότητα της υπερταλαντούχας ηθοποιού για να μας παραδώσει μία ακροβατική φιγούρα σπαραγμού. Τη θεατρική εικόνα της Μπέζου θα τη ζήλευε το πιο άρτιο εξώφυλλο της Vogue, ενώ τις συσπάσεις της σπονδυλικής της στήλης θα τις εξαγόραζε όσο-όσο η Madonna.

Η ερμηνεία της Μπέζου αγγίζει τα όρια της υπερβατικής τελειότητας διασχίζοντας με αξιοπερίεργη άνεση την Ορχήστρα, πάνω σε εμβληματικά ξυλοπόδαρα. Η φωνή της, θεσπέσια, κινείται σ΄ένα πεντάγραμμο μυθικό, με αναπνοές οίστρου, συνοδευόμενη από την ατμοσφαιρική “experimental” μουσική νότα του Φώτη Σιώτα και το μειλίχιο τσέλο του επί σκηνής ακούρασστου Νίκου Παπαιωάννου. Ο Μπινιάρης στο πρόσωπο του Σιώτα βρήκε τον ιδανικό εκφραστή του «μπιτάτου» μουσικού ιδιώματος, που με ρηξικέλευθο τρόπο επέλεξε να προσδώσει στη συγκεκριμένη τραγωδία.

Ο Χορός δίνει την εμφατική του και συνάμα υπόκωφη αρωγή του στην Τραγωδία. Με συνεχή παρουσία επί σκηνής ο Χορός αναπτύσσει με περίτεχνη κίνηση, χάρη στη διδασκαλία της άξιας Εύης Οικονόμου, έναν ουσιαστικό κινησιολογικό διάλογο με όλους τους ήρωες. Στους περίοπτους σχηματισμούς του Χορού συνδράμει άψογα το μίνιμαλ ενδυματολογικό στοιχείο που επελέγη από τη Βασιλική Σύρμα.

Το highlight της παράστασης πιστώνεται στον Σκηνοθέτη Άρη Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης αντιμετωπίζει «κυβιστικά» την κορυφαία τραγωδία του Αισχύλου. Και για να ξαναθυμηθούμε την Γκουέρνικα του Πικάσο, ο Μπινιάρης αναλύοντας και ταυτόχρονα επανασυνθέτοντας σκηνοθετικά τη φόρμα της ερμηνείας και της αισθητικής των ηθοποιών του, μας προτάσσει τη θλιβερή πραγματικότητα της ενεστώσας φρίκης που διανύει η ανθρωπότητα. Το σκηνοθετικό ηχηρό αποτύπωμα του Μπινιάρη συγκλονίζει με την κραυγή του Προμηθέα, που απευθυνόμενος στον άνθρωπο προειδοποιεί ότι «ο κόσμος όπως τον ξέραμε τελειώνει» και ότι «φωτιά θα καίει το Σύμπαν».

Αν αυτή η κραυγή δεν ευαισθητοποιήσει την πανταχώθεν βαλλόμενη διεθνή κοινότητα, τότε ποιος ;

Αλλά και οι τριγωνικοί σχηματισμοί που τέμνουν νοητά την Γκουέρνικα του Πικάσο είναι έκδηλοι στην σκηνοθετική προσέγγιση του Μπινιάρη. Τρίγωνο σχηματίζουν οι τρεις βράχοι του καθηλωτικού σκηνικού της Μαγδαληνής Αυγερινού. Τρίγωνο κινησιολογικό και ο Ερμής με τους ακολούθους του. Τρίγωνο σχηματίζουν τα ξυλοπόδαρα της Ιούς σε σχέση με το κεφάλι της ηθοποιού, ως κορυφής του τριγώνου. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να υπογραμμίσουμε τις άρτιες κατασκευές σ΄επίπεδο γλυπτικής του Δημήτρη Καίσαρη, ο οποίος φαντάζομαι κατασκεύασε και τις εντυπωσιακές μάσκες-προσωπεία των ηθοποιών.

Αλλά και οι φωτισμοί του Αλέκου Αναστασίου προσιδιάζουν στο αριστούργημα του Πικάσο. Ο έμπειρος Αναστασίου προσδίδει εναλλαγές φωτός εστιάζοντας ή αποκρύπτοντας τη δράση των ηρώων. Αξέχαστη «φωτεινή» στιγμή του Αναστασίου ο σκοτεινός επίλογος με εμφανή μόνο τον καπνό που καταπνίγει τον Προμηθέα.

Last but not least η μετάφραση του Γιώργου Μπλάνα. Ο έμπειρος Ποιητής, με σιβυλλικό και ταυτόχρονα καθάριο τρόπο μας μεταγγίζει λέξη προς λέξη τα οντολογικά αέναα ζητήματα της κορυφαίας τραγωδίας.

Εν κατακλείδι ο Μπινιάρης προσδίδει στην απόλυτη Τραγωδία τη μορφή και την επιδαύρεια υπόσταση που της αναλογεί. Ύμνο στην τελειότητα και τέρψη οφθαλμών ταυτόχρονα.

Μία κορυφαία πολιτιστική στιγμή του Θεάτρου «Πορεία» (Παραγωγή), αλλά και της τοπικής αυτοδιοικήσεως «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης» (Συμπαραγωγή), που συνέπραξαν στην Παραγωγή της παραστάσεως.

*Η Κέλλυ Σταμούλη είναι Δικηγόρος. Σπούδασε Νομικά και Θέατρο στην Αθήνα, τις Βρυξέλλες και το Λονδίνο