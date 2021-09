Κέλλυ Σταμούλη: Προχώρα… Θα φοβηθούν…!*

Κριτική για τρεις ταινίες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που διατηρούν τη μνήμη.

της Κέλλυς Σταμούλη*

Τρείς συγκλονιστικές ταινίες μικρού μήκους, που προβλήθηκαν, μεταξύ άλλων υπέροχων ταινιών, στο Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας, ενέχουν στον πυρήνα τους ένα πανανθρώπινο μήνυμα. Tην αναγκαιότητα της διατήρησης της Μνήμης.

Η ταινία "Ο Φοιτητής" του Βασίλη Καλαμάκη, είναι εμπνευσμένη από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν την 17η Νοέμβρη 1973 στο Πολυτεχνείο. Ο Σκηνοθέτης, με σύμμαχο ένα άρτιο καστ ηθοποιών (Δ. Καπετανάκος, Γ. Μακρής, Γ. Πυρπασσόπουλος, Σ. Δαλαγιώργος) μας παρουσιάζει τι διεμήφθη (μυθοπλασία) μέσα στο Τανκ, που έριξε την Πύλη και εισέβαλε στο Πολυτεχνείο, εκείνο το σκοτεινό βράδυ, που σημάδεψε ανεξίτηλα και δια παντός τη σύγχρονη Ιστορία της χώρας. Ενα εννιάλεπτο λεκτικό και παραστατικό κρεσέντο με "κορυφαίο" τον ταλαντούχο Γιώργο Πυρπασσόπουλο στο ρόλο του Ιλάρχου, να διατάζει την κατάπτυστη και αποτρόπαια ρήξη της Πύλης. Η ταινία προκαλεί ρίγη ανατριχίλας αφού, χάρη στην υποκριτική δεινότητα των ηθοποιών, ανασύρονται στο θυμικό και τη θύμηση του θεατή οι τραγικές εκείνες στιγμές, που διεγείρουν το αίσθημα αποτροπιασμού, έναντι κάθε πράξης φασισμού. Συνάμα όμως, η ταινία αποτελεί εικαστικό ταγό υπογραμμίζοντας, εμμέσως πλην σαφώς στη μνήμη μας διττό μήνυμα: Την αναγκαιότητα αφανισμού κάθε εναπομείναντος στοιχείου ή ψήγματος φασισμού, αλλά και τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας του ελεύθερου πνεύματος ενός φοιτητικού κινήματος και κατ΄ επέκταση ενός λαού, που ανθίσταται και καταρρακώνει ακόμη και τα πιο μοχθηρά τανκς. Η εύγλωττη σκηνοθετική προσέγγιση του Β. Καλαμάκη αποτυπώνει άριστα το ζοφερόν της ατμόσφαιρας καθώς, εστιάζοντας με περίτεχνο τρόπο στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών, μας επιτρέπει να φανταστούμε το κατ΄ εξοχήν εκρηκτικόν του περιβάλλοντος χώρου του Πολυτεχνείου.

Η απαράμιλλης ομορφιάς ταινία “Last Visit” του Σπύρου Αλιδάκη, εκτυλίσσεται σε ένα φαντασιακό και ταυτόχρονα «πολυδουλεμένο» τοπίο. Στο θέατρο της οδού Κυκλάδων «Λευτέρης Βογιατζής».

Η κάμερα με μαεστρία μεταλλάσσεται από τον Σκηνοθέτη Αλιδάκη στην θρυλική Persona του Λευτέρη Βογιατζή. Ο θεατής παρακολουθεί και ακούει τον απόλυτο Θεατράνθρωπο Βογιατζή σε μία άψογη συγκόλληση-μοντάζ εικόνας και ήχου.

Η τελευταία επίσκεψη, πριν το θάνατο, είναι ίσως η πιο ουσιαστική ζώσα στιγμή του αποθανόντος για το κοινό που τον περιβάλλει. Κυρίως μεταφυσικά, αφού σηματοδοτεί τη μετάβαση αλλά και την εδραίωση. Ανακαλώντας στη μνήμη μας την τελευταία επίσκεψη ενός δικού μας ανθρώπου, που πλέον δεν είναι ανάμεσά μας, αποδίδουμε φόρο τιμής τόσο στη θύμησή του όσο και στον τόπο, που ο αποθανών επέλεξε να επισκεφθεί στα στερνά του. Στην τελευταία του επίσκεψη, στην ταινία, ο Λευτέρης Βογιατζής εισέρχεται στο Θέατρο, ως Δάσκαλος, Εμπνευστής, Γκουρού, Καθοδηγητής, Άγγελος και Διάβολος μαζί. Προσεγγίζει τις θεατρικές φιγούρες με τις οποίες συνεδιαλέγη, (αναμφισβήτητα με κορυφαία ονόματα του χώρου) και ουσιαστικά τους υπενθυμίζει τις υπάρξεις τους μέσα στο συγκεκριμένο Θέατρο, που ξεκάθαρα απετέλεσε σταθμό στο καλλιτεχνικό στερέωμα της Χώρας μας. Η ταινία ακροβατεί στο μεταίχμιο ζωής και θανάτου, αφήνοντάς μας την αίσθηση της παντοτινής ζωτικότητας, που προκαλεί η μνήμη του εν λόγω ιερού ογκολίθου. Ο Αλιδάκης βάζει «στο παιχνίδι» της εξαίσιας ταινίας του και τον Ρενέ Μαγκρίτ, παραδίδοντάς μας μοναδικές σουρεαλιστικές κινηματογραφικές στιγμές μιας μεταθανάτιας αποθεωτικής καταγραφής του Βογιατζή. Η νοητή αυτή σύζευξη Βογιατζή-Μαγκρίτ αποδεικνύει για άλλη μία φορά ότι οι εμβληματικές προσωπικότητες δεν γνωρίζουν σύνορα. Η μνήμα θα τις διατηρεί εσαεί ως μία παγκόσμια θεότητα που τροφοδοτεί την «επέκεινα» δημιουργία. Η ταινία συνιστά χειρονακτική τελειότητα αποδίδοντας την αίγλη που αναλογεί στον εμβληματικό Λευτέρη Βογιατζή.

Η ευφυέστατη ταινία «Από το Μπαλκόνι» των Άρη Καπλανίδη και Ηλία Ρουμελιώτη. Απαστράπτουσα και εκκωφαντικά ρηξικέλευθη ταινία animation, που μας προτάσσει τη διάδραση των κατοίκων μίας γειτονιάς με «κορυφαία του Χορού» την κ. Λίνα, η οποία παρακολουθεί από το μπαλκόνι της τα τεκταινόμενα και παρεμβαίνει, εν είδη ex deus machina, όπου αυτή κρίνει αναγκαίο, με γνώμονα την ανθρωπιστική της ματιά. Η ταινία ξεφεύγει από τα ελληνικά στεγανά, με την έννοια ότι οποιοσδήποτε πολίτης του κόσμου παρακολουθώντας την μπορεί να ταυτιστεί με κάποιον από τους ήρωες, αφού ακόμη και στο πολυκατοικημένο Μανχάταν, που λέει ο λόγος, πάντα θα υπάρχει ένας μικρόκοσμος μέσα στον οποίο ο καθένας δρα και αντιδρά. Επειδή όμως η ζεστασιά που αποπνέει η γραφική, με έναν τρόπο, ελληνική γειτονιά, τείνει να αφανιστεί, η ταινία αυτή θα εμφυσά εσαεί στη μνήμη μας την ανθρωπιά, το μοίρασμα και την αλληλεγγύη μεταξύ γειτόνων, κόντρα στην επιβολή της επιταχυνόμενης παγκοσμιοποίησης. Η ταινία ξεκάθαρα αποδεικνύει τη δυναμική των κινουμένων σχεδίων, προσδίδοντας στους πρωταγωνιστές ηρωική υπόσταση, ακόμη και μέσα από εκλαικευμένες καθημερινές εκφράσεις όπως «Μαλάκα μου έχει βγάλει την πίστη …», «δεν την έπαιζα, αυτά είναι μαλακίες..», «άμα ήμουν με την ψωλή έξω, συγνώμη κιόλας, θα μου μίλαγε η καριόλα;..», που χάρη στην άρτια σκηνοθεσία και την άψογη τοποθέτηση των φωνών των ηρώων, ακούγονται τρυφερές με μία υφή μεταξένια. Τέλος, το μπαλκόνι της γλυκιάς γειτόνισσας, μας υπενθυμίζει τη δαμόκλειο σπάθη, το υπαρξιακό «βασανάκι» του ανθρώπου, το θάνατο, που εν τέλει επισκέπτεται και το μπαλκόνι της κ. Λίνας. Η ανάμνησή της πλέον, τόσο στην ταινία όσο και στην αληθινή ζωή, θα μας υπογραμμίζει ότι άπαντες ανήκουμε σε έναν κόσμο όμορφο, μικρό και μεγάλο μαζί, φτωχικό και πλούσιο ταυτόχρονα, που ακόμη και ο θάνατος δεν μπορεί να τον στιγματίσει. Στη μαγική αυτή ταινία, πέρα από το συμβολικό της υποθέσεως το μπαλκόνι έχει και μία διεθνή υπόσταση, δεδομένου ότι ακόμη και η ίδια η λέξη (μπαλκόνι) συναντάται σχεδόν ομόηχη σε πλείστες χώρες του κόσμου: balcon στα γαλλικά, balcone στα ιταλικά, balkon στα γερμανικά, balcόn στα ισπανικά, balkong τα σουηδικά, balkon στα τούρκικα, balcony στα σουαχίλι, balkonahe στα φιλιπινέζικα, balkong στα νορβηγικά… Ένα διαμάντι πολλών καρατίων η ταινία «Από το Μπαλκόνι», που μπορεί να αποτελέσει ισχυρό στολίδι της διεθνούς κινηματογραφικής κοινότητας Animation.

Ο κ. Γιάννης Σακαρίδης, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Δράμας, ο οποίος αδιαμφισβήτητα έχει δώσει κοσμοπολίτικη πνοή στο θεσμό, ερωτηθείς σχετικά με την έννοια της διατήρησης της μνήμης μέσω του κινηματογράφου μας είπε:

“Οι ταινίες είναι κάψουλες του χρόνου, διατηρώντας τις μνήμες από την αρχική περίοδο της κυκλοφορίας τους αλλά και μια συλλογή σκέψεων και ιδεών των δημιουργών που ζούσαν στην εποχή τους. Η εξερεύνηση της μνήμης είναι, από μόνη της, ένα είδος πνευματικής αναζήτησης, υπέρβασης ή αλήθειας.

Σκοπός του φεστιβάλ είναι να κρατήσει ζωντανές τις Ελληνικές ταινίες των 44 χρόνων που παίχτηκαν σε μια ψηφιακή πλατφόρμα, έτσι και τις μνήμες τους.

Οι ταινίες μπορούν να αναφέρουν ή να θυμίζουν γεγονότα του παρελθόντος ή να φέρνουν στο νου αυτά που έχουν ξεχαστεί ή κατασταλεί. Επίσης οι ταινίες μπορούν ακόμη και να οικοδομήσουν ενεργά την πολιτιστική και συλλογική μνήμη.”

Last but not least, η Ψυχοθεραπεύτρια κ. Ντενίς Νικολάκου, η οποία εισήγαγε επιτυχώς στο Διεθνές Φεστιβάλ, το θεσμό της κινηματογραφοθεραπείας (cinematherapy) μας επεσήμανε τα εξής, αναφορικά με τη διατήρηση της μνήμης:

“Η ψυχανάλυση κατά βάση λειτουργεί ως τρόπος διαχείρισης της μνήμης και άρσης του τραύματος μέσα από την κατανόηση του βαθύτερου νοήματος της ανάμνησης. Η ψυχανάλυση είναι ένας τρόπος αφήγησης μιας ιστορίας που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν καλύτερα. Η ιστορία της ζωής διαρκώς εξελίσσεται, ανακατασκευάζεται καθώς προστίθεται νέο υλικό, ανασχηματίζεται καθώς νέες εμπειρίες την επηρεάζουν και εν τέλει επαναξιολογείται όταν προκύπτουν νέα στοιχεία.”

*Η Κέλλυ Σταμούλη είναι Δικηγόρος. Σπούδασε Νομικά και Θέατρο στην Αθήνα, τις Βρυξέλλες και στο Λονδίνο.

*Απόσπασμα από την ταινία «ο Φοιτητής» του Βασίλη Καλαμάκη.