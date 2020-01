Παύλος Παπαδάτος: Τα προβλήματα παραμένουν άλυτα

Η άποψη του Παύλου Παπαδάτου, επικοινωνιολόγου – οικονομολόγου

Τις τελευταίες ημέρες ο υπουργός Εργασίας -και όχι μόνο- έχει πάρει σβάρνα όλα τα κανάλια μιλώντας για αυξήσεις συντάξεων και κανείς δεν τον ρωτά πώς θα γίνουν αυτές οι αυξήσεις, αφού οι μισθοί (όχι οι εισφορές) είναι χαμηλότεροι από τις συντάξεις; Τελικά, σωτηρία δεν υπάρχει… Στον νομό Πιερίας, αλλά και στην Πρέβεζα, που η ανεργία βρίσκεται στα ύψη, τόλμησε μια εταιρεία λιανικού εμπορίου, έχοντας βέβαια και τη σχετική άδεια, να δηλώσει ότι θα κρατά ανοιχτά τα καταστήματά της τις Κυριακές. Ε, λοιπόν, συνδικαλιστές και τοπικοί βουλευτές σήκωσαν το ανάστημά τους για να «προστατέψουν» την αργία της Κυριακής, όλων των ανέργων που έχουν αργία επτά ημέρες την εβδομάδα! Σκέτη πνευματική παράκρουση. Την ίδια στιγμή, τα Εξάρχεια επεκτείνονται ιδρύοντας και νέα «παραρτήματα»! (Τα προβλήματα λύνονται ή με συζήτηση και κατανόηση ή με λυμένα τα χέρια των αστυνομικών). Από την άλλη, η επένδυση του Ελληνικού τείνει να γίνει σαπουνόπερα και ως ήταν αναμενόμενο η άδεια του καζίνο πήγε σε ελληνικά χέρια… Συγχρόνως, χτίζεται και άλλο καζίνο στα βόρεια προάστια για να μη χάνουν οι κάτοικοι χρόνο να τρέχουν στα νότια για να καταθέσουν τον οβολό τους. Μακάο θα γίνουμε. Οι ελληνικές τράπεζες περιμένουν το σχέδιο «Ηρακλής», ευελπιστώντας ότι θα κάνει τον ενδέκατο άθλο του για να σωθούν, πράγμα δύσκολο. Οσες ακόμη εταιρείες το παλεύουν και καταφέρνουν να παίρνουν δάνεια, πληρώνουν τριπλάσια επιτόκια σε σχέση με τις ανταγωνίστριές τους εταιρείες στο εξωτερικό - και εμείς ψάχνουμε για εξαγωγές. Εν τω μεταξύ, ανώτατοι λειτουργοί της Δικαιοσύνης αλληλοκατηγορούνται και αυτοεξευτελίζονται από τηλεοράσεως, ευτελίζοντας το λειτούργημα της Δικαιοσύνης. Και διερωτώμαι πώς τους ανέχεται ο πραγματικά πολύ σοβαρός υπουργός Δικαιοσύνης, κύριος Τσιάρας; Ανεβήκαμε τα βουνά για να βγάλουμε Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τελικά… ώδινεν όρος και έτεκεν… την κυρία Σακελλαροπούλου! Και το έθνος; Αλλη ερώτηση; Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στο εσωτερικό, στο εξωτερικό τα πράγματα είναι ακόμη δυσκολότερα. Μας αγνόησαν εκκωφαντικά οι Ευρωπαίοι ακόμη και σε κάτι που άπτεται άμεσα των εθνικών μας συμφερόντων. Μας απέκλεισαν ακόμη και από τη συνδιάσκεψη για τη Λιβύη κατόπιν απαιτήσεως της Τουρκίας. Κι εμείς; Βαυκαλιζόμαστε ότι έχουμε απομονώσει την Τουρκία! Οσο για το προσφυγικό, άσ’ τα να πάνε…

Σημείωση

Το 1987 ο Τραμπ και ο δημοσιογράφος Τόνι Σβαρτζ έγραψαν ένα υπέροχο βιβλίο με τον τίτλο «The art of the deal», που είχε γίνει best seller. Οποιος το έχει διαβάσει αντιλαμβάνεται πώς κλείνονται οι συμφωνίες κατά Τραμπ. Πώς «μετράει» o Τραμπ τον συνομιλητή του και κυρίως τι θα κερδίσει από εκείνον. Τον Τραμπ μπορεί να τον «χάσεις» ακόμη και από το ντύσιμό σου!