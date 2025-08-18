Στ. Καφούνης: Να περάσουμε από τις διαπιστώσεις στις πράξεις - Real.gr

Η δήλωση του νέου Ευρωπαίου επίτροπου Δικαιοσύνης ότι είναι «σοκαρισμένος» από την τοξικότητα και την επικινδυνότητα προϊόντων που πωλούν οι γιγαντιαίες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου ίσως προμηνύει μια πιο δραστική αντιμετώπιση εκ μέρους της Ε.Ε.

Η άποψη του Σταύρου Καφούνη, προέδρου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Ωστόσο, προκαλεί απορία το γεγονός ότι η Κομισιόν, παρότι από πέρυσι έχει λάβει βροχή καταγγελιών από τις καταναλωτικές οργανώσεις, εκφράζει σήμερα την «κατάπληξή» της. Το ίδιο διάστημα, σε όλα τα κοινοτικά όργανα έχει φτάσει επανειλημμένα η κραυγή αγωνίας από τους θεσμικούς εκπροσώπους του εμπορίου της Ευρώπης για την εισβολή των Ασιατών από την ανοιχτή κερκόπορτα της Ευρώπης, με πιο ηχηρή την πρόσφατη κοινή συνέντευξη Τύπου της ΕΣΕΕ με την EucoCommerce στην Αθήνα.

Το ερώτημα είναι αν έχει, πράγματι, συνειδητοποιήσει η Ε.Ε. τον σοβαρό κίνδυνο που συνιστά για το ευρωπαϊκό εμπόριο η εκθετική αύξηση των αδασμολόγητων πακέτων από την Κίνα, που από τα 4,6 δισ. το 2024 αναμένεται ότι το 2025 θα φθάσουν τα 6 δισ. μικροδέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Στην έκθεσή του, που ψηφίστηκε στις αρχές Ιουλίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαίνεται να αντιμετωπίζει το ζήτημα ως πρόκληση διαχείρισης λόγω της επιβάρυνσης των τελωνείων και όχι ως αυτό που πράγματι είναι: μια υπαρξιακή απειλή για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και για χιλιάδες θέσεις εργασίας σε αυτές. Αναμφίβολα, η ψήφος υπέρ της κατάργησης του ορίου απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς έως 150 ευρώ και της θέσπισης τέλους διαχείρισης συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς τη θωράκιση της ενιαίας αγοράς. Χρειάζονται, όμως, περισσότερα, ταχύτερα και πιο εξειδικευμένα βήματα:

Η κατάργηση του καθεστώτος de minimis πρέπει να εφαρμοστεί εντός του 2025, χωρίς καθυστερήσεις και εξαιρέσεις.

Το τέλος διεκπεραίωσης των 2 ευρώ ανά δέμα πρέπει να ενισχυθεί και να διαφοροποιηθεί ανάλογα με την εγκατάσταση ή μη των πλατφορμών εντός της Ε.Ε., ώστε να αποθαρρύνονται καταχρηστικές πρακτικές.

Απαιτείται άμεσα μεταβατικός μηχανισμός ελέγχου μικροδεμάτων με θεσμοθετημένη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, υπό αυστηρή εποπτεία.

Η συμμόρφωση των πλατφορμών με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους κανονισμούς της Ε.Ε. για τις ψηφιακές υπηρεσίες και αγορές και για την ασφάλεια των καταναλωτών πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά, με δυνατότητα επιβολής κυρώσεων.

Η Ελλάδα πρέπει να στηρίξει ενεργά την επικείμενη συμφωνία στο Συμβούλιο και να προχωρήσει, όπου απαιτείται, σε εθνικά μέτρα συμπλήρωσης και ενίσχυσης των ελέγχων.

Το καθεστώς ατιμωρησίας για όσους καταχρώνται την ευρωπαϊκή αγορά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τα δημόσια ταμεία.