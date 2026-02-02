Στ. Καφούνης: Οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη - Real.gr

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις πρόσφατες έρευνες του επιστημονικού επιτελείου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) αποτυπώνουν με ρεαλισμό την εικόνα της αγοράς.

Η άποψη του Σταύρου Καφούνη, προέδρου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Οι γιορτές δεν κατάφεραν να αντιστρέψουν την υποτονική πορεία των πωλήσεων, η επισκεψιμότητα παρέμεινε συγκρατημένη και οι προσδοκίες των εμπόρων για το 2026 και τις χειμερινές εκπτώσεις διαμορφώνονται σε χαμηλά επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι η αναβολή επενδύσεων και προσλήψεων και η συσσώρευση πιέσεων σε χιλιάδες εμπορικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρές και τις πολύ μικρές (ατομικές) επιχειρήσεις του κλάδου.

Η εικόνα αυτή δεν είναι συγκυριακή. Τα στοιχεία του ΟΟΣΑ καταγράφουν μια σταθερή τάση μείωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μεταφοράς τζίρου προς τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές δομές. Στην Ελλάδα, η απώλεια μεριδίου των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων υπήρξε από τις εντονότερες στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία. Πρόκειται για μια εξέλιξη που δεν μπορεί να αγνοηθεί, γιατί αγγίζει τον πυρήνα της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.

Την ίδια στιγμή, είναι δίκαιο να αναγνωριστούν τα θετικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στο φορολογικό πεδίο. Η μείωση φορολογικών συντελεστών, τα κίνητρα για νέους επαγγελματίες και οικογένειες, καθώς και η ψηφιακή αναβάθμιση της φορολογικής διοίκησης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Η ελληνική οικονομία διατηρεί σταθερά αναπτυξιακή πορεία, προσελκύοντας επενδύσεις και «αποκρούοντας» πολλές από τις αναταράξεις που παρατηρούνται στο παγκόσμιο γεωπολιτικό – εμπορικό τοπίο. Ωστόσο, η εμπειρία της καθημερινότητας δείχνει ότι οι ατομικές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν να σηκώνουν δυσανάλογο βάρος, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον αυξημένου λειτουργικού κόστους, περιορισμένης κατανάλωσης και διογκωμένων υποχρεώσεων.

Ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί ο ανταγωνισμός από μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου τρίτων χωρών, οι οποίες λειτουργούν συχνά σε συνθήκες άνισης μεταχείρισης, απορροφώντας σημαντικό τμήμα του τζίρου των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Το ζήτημα αυτό δεν είναι ελληνικό·- είναι ευρωπαϊκό και απαιτεί συντονισμένες απαντήσεις.

Η ΕΣΕΕ επιμένει σε στοχευμένα μέτρα που αποκαθιστούν ισορροπία και δικαιοσύνη: ουσιαστική, περαιτέρω ελάφρυνση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, κατάργηση στρεβλώσεων που δεν αντανακλούν την πραγματική οικονομική δυνατότητα των επαγγελματιών και ενίσχυση της προστασίας από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Η αναπτυξιακή προοπτική μιας χώρας κρίνεται από το κατά πόσο δημιουργεί συνθήκες αντοχής και προοπτικής για το σύνολο της επιχειρηματικής βάσης. Αν οι μικρές και πολύ μικρές εμπορικές επιχειρήσεις συνεχίσουν να πιέζονται χωρίς ισχυρότερες δικλείδες στήριξης, τότε το 2026 κινδυνεύει να αποτελέσει έτος καμπής, όχι μόνο για χιλιάδες επαγγελματίες, αλλά και για τη δομή και τη λειτουργία της ελληνικής αγοράς συνολικά, καθώς και για τις τοπικές κοινωνίες. Γι’ αυτό και οι αναγκαίες παρεμβάσεις δεν αποτελούν ζήτημα διεκδίκησης, αλλά προϋπόθεση ισορροπίας, δικαιοσύνης και βιώσιμης ανάπτυξης.