Στ. Καφούνης: Το εμπόριο της νέας εποχής - Real.gr

Η επετειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου δεν ήταν μόνο ένα ορόσημο μνήμης και ενότητας του εμπορικού κόσμου.

Η άποψη του Σταύρου Καφούνη, προέδρου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας

Ηταν αφετηρία για μια νέα εποχή. Στην καρδιά της εκδήλωσης βρέθηκε η παρουσίαση της νέας ταυτότητας της ΕΣΕΕ: νέο λογότυπο, ανανεωμένος ψηφιακός ιστότοπος, σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας και σύνδεσης με τα μέλη μας. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα που εμπεδώνει και υλοποιεί την προσέγγισή μας για τον σύγχρονο ρόλο της Συνομοσπονδίας στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής. Η ΕΣΕΕ φιλοδοξεί να είναι πιο συλλογική, τεκμηριωμένη και δυναμική, ο θεσμικός συνομιλητής της πολιτείας, αλλά και ο υπερήφανος εκπρόσωπος του ισχυρότερου κλάδου της οικονομίας, που θα σταθεί δίπλα σε κάθε έμπορο, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η ανανέωση αυτή ενδυναμώνει την ΕΣΕΕ και έρχεται σε μια περίοδο που ο εμπορικός κόσμος χρειάζεται, περισσότερο από ποτέ, σταθερούς κανόνες και ουσιαστική στήριξη. Οι προκλήσεις είναι πολλές: υψηλή φορολογία και εισφορές, άνισος ανταγωνισμός από διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες, δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ανάγκη για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις. Η κυβέρνηση έχει κάνει βήματα για τη στήριξη της αγοράς, όχι όμως για τα ειδικά προβλήματα του εμπορίου που απειλούν τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας στον κλάδο.

H κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να δώσει ανάσες στην αγορά μέσω των αναπτυξιακών δράσεων που έχει προτείνει η ΕΣΕΕ. Τα παραδείγματα πολλά: Αναλαμβάνοντας την ενεργή υποστήριξη του «Shopping in Greece» ώστε να ενισχύσει ταυτόχρονα εμπόριο και τουρισμό. Χτυπώντας την ασυδοσία των ασιατικών πλατφορμών, ώστε να αυξήσει τις πωλήσεις στα ελληνικά e-shops. Δημιουργώντας ειδικά προγράμματα για το εμπόριο μέσα από το ΕΣΠΑ και διευκολύνοντας την πρόσβαση των ΜμΕ σε τραπεζικό δανεισμό.

Η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι η στήριξη του εμπορίου δεν είναι παραχώρηση, αλλά στρατηγική επιλογή. Χωρίς εμπόριο, η παραγωγή μένει ατελής, χωρίς εμπορική δραστηριότητα η ανάπτυξη δεν φτάνει ποτέ στον καταναλωτή. Η νέα μας ταυτότητα συμβολίζει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε με συνέπεια και θεσμική σοβαρότητα τον διάλογο με την πολιτεία για σταθερό και δίκαιο φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο, για αποτελεσματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση, για ίσους όρους ανταγωνισμού απέναντι στις μεγάλες διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Συνομοσπονδία μπαίνει στη νέα εποχή για να στηρίξει έμπρακτα τον Ελληνα έμπορο με σύγχρονα εργαλεία, τεκμηριωμένες θέσεις, ρεαλισμό και επιμονή. Ο στόχος μας είναι ένα εμπόριο δυναμικό, καινοτόμο, εξωστρεφές, ικανό να ανταποκριθεί στις πράσινες και ψηφιακές προκλήσεις, ώστε να συνεχίσει να αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας, πολλαπλασιαστή της ανάπτυξης και πυλώνα της κοινωνικής συνοχής.