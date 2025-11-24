Θ. Καπράλος: Σε ρυθμούς Black Friday η αγορά - Real.gr

Καθώς μπαίνουμε στην πιο δυναμική εμπορική περίοδο του έτους, την Black Friday και τις γιορτές των Χριστουγέννων, η αγορά του λιανεμπορίου προετοιμάζεται για έναν κύκλο αυξημένης κίνησης, προσφορών και δημιουργικής επανεκκίνησης.

Η άποψη του Θοδωρή Καπράλου, προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Για τους εμπόρους, αλλά και τους καταναλωτές, οι επόμενες εβδομάδες αποτελούν μια σπουδαία ευκαιρία: αφενός για ενίσχυση του τζίρου και της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων, αφετέρου για πραγματικά συμφέρουσες επιλογές αγορών, σε μια εποχή που όλοι αναζητούν ποιότητα και αξία.

Η Black Friday έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε έναν σημαντικό θεσμό και στη χώρα μας. Οι επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες, προσαρμόζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με διαφάνεια και στοχευμένες εκπτώσεις, ανταποκρινόμενες στις αυξημένες προσδοκίες των καταναλωτών.

Στον Πειραιά -και γενικότερα στην ελληνική αγορά- βλέπουμε πλέον μια ωριμότητα στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις συμμετέχουν, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην τιμή, αλλά και στην εμπειρία. Από την άριστη εξυπηρέτηση μέχρι τις ανανεωμένες βιτρίνες και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο εμπορικός κόσμος δηλώνει παρών με επαγγελματισμό και συνέπεια.

Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές έχουν γίνει πιο απαιτητικοί, αλλά και πιο ενημερωμένοι. Η σύγκριση τιμών, η αναζήτηση ποιότητας και η ενίσχυση των τοπικών αγορών αποτελούν πλέον βασικά στοιχεία της καταναλωτικής συμπεριφοράς. Και αυτή η συνειδητή επιλογή στηρίζει ουσιαστικά την πραγματική οικονομία, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την απασχόληση και την εμπορική ζωή των πόλεών μας.

Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, η αγορά αποκτά έναν πιο θερμό και ανθρώπινο χαρακτήρα. Είναι η περίοδος όπου οι εμπορικοί δρόμοι γεμίζουν με φως, όπου οι οικογένειες βγαίνουν για τα δώρα της χρονιάς, όπου οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα με ουσία και συναισθηματική αξία.

Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν το καλύτερο πρόσωπό τους: ποιοτικές επιλογές, υπηρεσίες με σεβασμό και χαμόγελο, προσωπική επαφή, που καμία ψηφιακή πλατφόρμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει.

Υστερα από αρκετά χρόνια προκλήσεων, από την ακρίβεια μέχρι τις νέες απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, ο φετινός χειμώνας μπορεί και πρέπει να γίνει περίοδος ανάκαμψης και αισιοδοξίας. Αν επιχειρήσεις και καταναλωτές κινηθούν με σύνεση, αξιοπιστία και συνεργατική διάθεση, η αγορά έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να ενισχυθεί, αλλά και να κλείσει τη χρονιά με θετικά πρόσημα.

Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν όλοι αυτή τη γιορτινή περίοδο. Με υπευθυνότητα από τους εμπόρους, με εμπιστοσύνη και σωστές επιλογές από τους καταναλωτές, με μια αγορά που μπορεί να σταθεί όρθια και να προχωρήσει μπροστά. Το λιανεμπόριο ήταν και παραμένει η καρδιά των πόλεών μας. Και αυτές οι γιορτές είναι η ευκαιρία να χτυπήσει δυνατά.