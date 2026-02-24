Θ. Καπράλος: Το νέο κεφάλαιο της οικονομίας - Real.gr

Η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται απλώς σε φάση ανάκαμψης.

Η άποψη του Θοδωρή Καπράλου, προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Βρίσκεται μπροστά σε ένα νέο κεφάλαιο ουσιαστικής αναβάθμισης. Υστερα από μια μακρά περίοδο δοκιμασιών, η χώρα έχει αποκτήσει σταθερότητα, ενισχυμένη διεθνή αξιοπιστία και αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον. Σήμερα, το ερώτημα δεν είναι αν μπορούμε να σταθούμε όρθιοι. Το ερώτημα είναι πώς θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας για να προχωρήσουμε πιο μπροστά.

Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, οι λιμενικές και μεταφορικές υποδομές, η ναυτιλία, ο τουρισμός και το εμπορικό δίκτυο συνθέτουν ένα ισχυρό πλέγμα δυνατοτήτων. Παράλληλα, η ψηφιακή πρόοδος και οι επενδύσεις σε σύγχρονες υπηρεσίες δημιουργούν προϋποθέσεις για ένα πιο ανταγωνιστικό και εξωστρεφές παραγωγικό μοντέλο.

Το σημαντικότερο κεφάλαιο, ωστόσο, παραμένει ο άνθρωπος της επιχειρηματικότητας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες, απέδειξαν ότι διαθέτουν αντοχή, ευελιξία και δημιουργικότητα. Μέσα από διαδοχικές κρίσεις κατόρθωσαν να προσαρμοστούν, να εκσυγχρονιστούν και να διατηρήσουν ζωντανή την οικονομική δραστηριότητα σε κάθε γωνιά της χώρας.

Η νέα περίοδος απαιτεί μετάβαση από τη διαχείριση της καθημερινότητας στη διαμόρφωση στρατηγικής. Ανάπτυξη σημαίνει επενδύσεις με βάθος, ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, στήριξη της καινοτομίας και σταθερό περιβάλλον λειτουργίας. Σημαίνει επίσης σύνδεση της τοπικής οικονομίας με τις εθνικές και διεθνείς αλυσίδες αξίας, ώστε η πρόοδος να διαχέεται σε όλο το οικονομικό οικοσύστημα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νέα γενιά. Οι νέοι επιχειρηματίες φέρνουν τεχνογνωσία, διεθνή αντίληψη και διάθεση για καινοτομία. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά και η καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας μπορούν να λειτουργήσουν ως επιταχυντές ανάπτυξης.

Η Ελλάδα διαθέτει πλέον την εμπειρία και την ωριμότητα για να περάσει σε μια φάση πιο σταθερής και ουσιαστικής προόδου. Η πρόκληση δεν είναι απλώς να διατηρηθούν θετικοί ρυθμοί. Είναι να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, στο οποίο κάθε υγιής επιχειρηματική προσπάθεια θα μπορεί να σχεδιάζει με προοπτική.

Η επόμενη ημέρα δεν πρέπει να μας βρει αμυντικούς. Πρέπει να μας βρει έτοιμους να επενδύσουμε, να συνεργαστούμε και να καινοτομήσουμε. Η ελληνική οικονομία έχει τα θεμέλια, τη γνώση και τη δυναμική. Απαιτούνται συνέπεια, στρατηγική και συλλογική προσπάθεια.

Ως εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας, οφείλουμε να συμβάλουμε ενεργά σε αυτή τη μετάβαση. Με προτάσεις, με συνεργασίες και με σταθερή πίστη στις δυνατότητες της χώρας. Η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει τη σταθερότητα σε ισχυρή προοπτική. Και αυτή η προοπτική δεν είναι θεωρητική. Είναι εφικτή, εφόσον τη διεκδικήσουμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα.