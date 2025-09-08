Β. Κορκίδης: Αμεσα αποτελέσματα από τα μέτρα της ΔΕΘ - Real.gr

Ο στόχος που πρέπει να έχουν τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση είναι να βελτιωθεί περαιτέρω το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η άποψη του Βασίλη Κορκίδη, προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς

Στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) έχουμε καταγράψει 22 παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να μελετήσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της διεξαγωγής ενός γόνιμου διαλόγου για τη σχηματοποίηση από την επιμελητηριακή κοινότητα του αναγκαίου εκείνου πλαισίου για την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας και του επιχειρείν. Ο τόπος έχει ανάγκη από ανάπτυξη, σε μια περίοδο όπου οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και οι κλυδωνισμοί ρευστοποιούν το διεθνές οικονομικό περιβάλλον, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Απαιτούνται ταχύτητα και αποφασιστικότητα για την επιτάχυνση των ρυθμών της οικονομίας, αλλά και ολοκλήρωση των παρεμβάσεων για τους μικρομεσαίους που έχει θέσει σε εφαρμογή η κυβέρνηση.

Οι προτάσεις του ΕΒΕΠ αφορούν τόσο τους καταναλωτές όσο φυσικά και τις επιχειρήσεις. Η αύξηση εξάλλου του διαθέσιμου εισοδήματος συμβάλλει καθοριστικά και στην ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση η φορολογική ελάφρυνση των νοικοκυριών είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Παράλληλα θα μπορούσε να εξεταστεί η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής. Επίσης, σημαντικό είναι να εξαιρεθούν οι ατομικές επιχειρήσεις και να υπάρξει οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και για τα νομικά πρόσωπα.

Ενα επίσης πολύ σοβαρό θέμα στο οποίο θα πρέπει να εστιάσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι να υπάρξει μια νέα ενιαία ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 έως 120 μηνιαίες δόσεις. Επίσης, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένας λειτουργικός ακατάσχετος λογαριασμός ως τροφοδότης για τη λειτουργία της επιχείρησης και να εφαρμοστεί ένας μειωμένος συντελεστής προκαταβολής φόρου στο 55% για όλες τις επιχειρήσεις αλλά και να αυξηθεί το όριο απαλλαγής ΦΠΑ των 10.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Την ίδια στιγμή, μεγάλο «αγκάθι» για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί η ρευστότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ενισχυθεί η χρηματοπιστωτική επέκταση με ελαστικά κριτήρια, να υπάρξουν χαμηλότερες τραπεζικές χρεώσεις και να επιδιωχθεί το κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων. Να υπάρξει επιτέλους ισότιμη συμμετοχή των πολύ μικρών επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.

Κατά τη γνώμη μας, ως ΕΒΕΠ, από τα σοβαρότερα θέματα στα οποία πρέπει να υπάρξουν άμεσα δραστικές λύσεις είναι η αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων κατά επιπλέον 1% και η απαλλαγή των έκτακτων αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα από τις ασφαλιστικές εισφορές.

Γνωρίζουμε πως είναι εξαιρετικά δύσκολο να «χωρέσουν» στο καλάθι της ΔΕΘ όλες οι ανάγκες μας, αλλά σίγουρα χωρούν μέτρα που μπορούν να προσφέρουν μια σταθερή στήριξη μόνιμου χαρακτήρα. Η αγορά περιμένει άμεσα μετρήσιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή των μέτρων της ΔΕΘ, ως συνέπεια λόγων και έργων από το κυβερνητικό επιτελείο. Η επιτάχυνση των μεταρρυθμιστικών τομών, όπου αυτές απαιτούνται, χρειάζονται αμοιβαία εμπιστοσύνη, ώστε να κεφαλαιοποιηθούν δίνοντας οικονομική ώθηση, κοινωνική ανάκαμψη και καλύτερη ποιότητα ζωής.